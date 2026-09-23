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FRANCE

OL, ASSE : Tolisso monte au créneau après l’interruption face à Rennes

Par Louis Chrestian - 23 Sep 2026, 19:39
OL, ASSE : Tolisso monte au créneau après l’interruption face à Rennes

Corentin Tolisso n’a pas caché son agacement après l’interruption d’OL – Stade Rennais provoquée par une banderole insultante visant l’ASSE. Le milieu lyonnais condamne le message, mais réclame surtout une application uniforme des sanctions dans tous les stades.

OL – Rennes interrompu à la 36e minute

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais a connu une interruption en première période. À la 36e minute, le jeu a été arrêté après le déploiement en tribune d’une banderole insultante envers l’AS Saint-Étienne, accompagnée de chants également injurieux.

Le speaker avait pourtant lancé plusieurs avertissements avant que les officiels ne décident de suspendre momentanément la partie. Une réunion s’est alors tenue au Groupama Stadium, puis le match a finalement repris quelques instants plus tard. L’incident, également relayé par En Vert et Contre Tous, a logiquement fait réagir dans les deux camps rivaux.

Tolisso réclame la même règle partout

Interrogé en zone mixte, Corentin Tolisso a tenu à préciser qu’il était opposé à ce type de banderole. Le capitaine lyonnais s’interroge toutefois sur la cohérence des décisions prises d’un stade à l’autre, alors que chants et messages insultants se sont multipliés dans les tribunes françaises ces derniers mois.

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« C’est totalement bien d’arrêter les matches. Mais il faut le faire à tous les matches, pas seulement quand c’est l’OL qui gagne 2-0 et qu’il y a une banderole », a-t-il lancé. L’international français assure avoir échangé avec le délégué, sans obtenir l’explication qu’il attendait. Une sortie ferme, dans un registre plus direct que lors de sa récente mise au point concernant l’OL.

Une coupure mal vécue par les Lyonnais

Au-delà du débat sur l’uniformité des sanctions, Tolisso a surtout regretté le moment choisi pour stopper la rencontre. L’OL menait alors 2-0 et semblait avoir pleinement pris le contrôle des opérations. « C’est dommage car ça a mis une pause à notre match et on était bien. On ne voulait surtout pas que la pause ait lieu », a expliqué le milieu de terrain.

Un débat qui dépasse la rivalité OL-ASSE

La banderole visant les Verts ravive forcément la rivalité entre les deux clubs, mais la prise de parole de Tolisso porte avant tout sur la doctrine appliquée par les officiels. Le Lyonnais ne conteste ni l’arrêt du jeu ni la nécessité de lutter contre les insultes. Il demande que le même protocole soit déclenché systématiquement, quelle que soit l’affiche.

Son message est donc double : condamner les débordements tout en refusant que l’OL ait le sentiment d’être traité différemment. Après cette interruption rapidement levée, la question de l’harmonisation des décisions reste entière.

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