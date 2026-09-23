Real Madrid : Bellingham va recevoir une offre qui change son avenir !

Après le long feuilleton Vinicius Jr, le Real Madrid prépare déjà un nouveau chantier majeur. La direction merengue veut prolonger Jude Bellingham et compte avancer rapidement afin de sécuriser son milieu anglais sur la durée.

Le Real veut boucler le dossier avant la fin de l’année

Jude Bellingham devrait bientôt être invité à négocier un nouveau contrat avec le Real Madrid. Selon Marca, les dirigeants espagnols souhaitent lancer les discussions dans les prochaines semaines et parvenir à un accord avant la fin de l’année.

Arrivé dans la capitale espagnole en 2023, l’international anglais est pourtant déjà lié au Real jusqu’en 2029. La Maison Blanche ne se trouve donc pas sous la pression du calendrier, mais elle entend anticiper et récompenser un joueur devenu un élément central de son projet.

L’objectif du club serait de prolonger son engagement jusqu’en 2030 ou 2031. Une manière de verrouiller son avenir et d’écarter rapidement toute incertitude autour de l’un des cadres de l’effectif madrilène.

Un dossier moins épineux que celui de Vinicius Jr

Cette offensive intervient après les longues discussions entourant la prolongation de Vinicius Jr. Contrairement au dossier du Brésilien, celui de Bellingham devrait toutefois avancer plus sereinement. La presse espagnole estime qu’un accord est, a priori, plus simple à trouver avec le milieu de terrain.

Le Real devra tout de même consentir un effort financier important. En voulant ajouter une ou deux saisons à un bail déjà très long, les décideurs merengues savent que la revalorisation proposée devra correspondre au statut pris par l’Anglais depuis son arrivée.

Le club veut ainsi éviter qu’un dossier contractuel ne devienne progressivement un feuilleton. Bellingham avait déjà été au centre de plusieurs inquiétudes à Madrid, notamment lorsque le Real avait communiqué au sujet de son opération.

Une opération sans lien avec une autre actualité madrilène

Madrid accueillera également une intervention médicale concernant Aubameyang. Cette information, sans lien avec les négociations entre le Real et Bellingham, concerne le joueur du Deportivo, touché au ménisque droit et annoncé à l’hôpital pour être opéré.

Aubameyang s’est blessé au ménisque droit. Il doit être opéré à Madrid. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2102804685531046087

Bellingham au cœur du projet merengue

En ouvrant ce chantier dès maintenant, le Real envoie surtout un signal clair à Bellingham. Deux ans après son arrivée, le milieu anglais est déjà considéré comme un joueur à conserver au-delà de son contrat actuel.

Les négociations n’en sont encore qu’à leur phase préparatoire et aucun accord n’est annoncé. Mais la volonté du Real est désormais établie : sécuriser Bellingham jusqu’en 2030 ou 2031, avec l’ambition de régler le dossier avant qu’il ne se complique.