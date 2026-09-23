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FRANCE

OM : gros coup dur en vue pour Derek Cornelius

Par Louis Chrestian - 23 Sep 2026, 20:41
OM : gros coup dur en vue pour Derek Cornelius

Derek Cornelius a dû être transporté à l’hôpital après s’être blessé avec la sélection canadienne. Le défenseur de l’OM, touché sans contact, attend désormais les résultats des examens médicaux.

Cornelius se blesse seul à Toronto

Mauvaise nouvelle pour Derek Cornelius. Actuellement avec la sélection canadienne à Toronto, le défenseur central s’est blessé au bas du corps lors d’une séance d’entraînement. L’incident est survenu sans contact avec un partenaire ou un adversaire, selon les informations relayées par La Minute OM.

L’international canadien a ensuite été transporté à l’hôpital afin de passer des examens complémentaires. Il reste pour le moment sous évaluation médicale. Aucun diagnostic précis n’a encore été communiqué, pas plus qu’une éventuelle durée d’indisponibilité.

La gravité de la blessure reste inconnue

À ce stade, la prudence reste donc de mise. La mention d’une blessure « au bas du corps » ne permet pas d’identifier précisément la zone touchée. Le fait que Cornelius se soit blessé sans contact constitue néanmoins un élément qui devrait être étudié avec attention par le staff médical canadien.

Son passage à l’hôpital doit permettre d’en savoir davantage sur la nature exacte de ce pépin physique. Il faudra attendre une communication officielle du Canada ou de l’OM avant de connaître les conséquences sportives de cet incident. Rien ne permet encore d’affirmer que le défenseur sera absent sur une longue période.

L’OM suspendu aux résultats des examens

Du côté de Marseille, cette alerte sera forcément suivie de près. Arrivé dans la cité phocéenne après son transfert à l’OM, Cornelius représente une option dans le secteur défensif. Une indisponibilité contraindrait le staff marseillais à revoir ses plans au retour de la trêve internationale.

Les blessures contractées en sélection constituent toujours une mauvaise surprise pour les clubs, privés de leurs joueurs pendant plusieurs jours et sans maîtrise directe de leur suivi initial. L’OM devrait désormais échanger avec l’encadrement médical canadien pour récupérer l’ensemble des résultats et organiser la suite de la prise en charge.

Une attente avant d’établir un calendrier

Aucune date de retour ne peut être avancée tant que les examens n’ont pas livré leur verdict. Selon la nature de la blessure, Cornelius pourrait simplement observer une période de repos ou devoir suivre un protocole plus long. Marseille attend donc des nouvelles rassurantes de son international canadien, dont l’état reste sous surveillance à Toronto.

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