Le paradoxe Daramy interpelle avant son retour en sélection

Rappelé avec le Danemark, Mohamed Daramy retrouve la lumière après six journées de Ligue 2. L’ailier du Stade de Reims n’a pourtant toujours pas marqué ni délivré de passe décisive, malgré des données qui confirment son énorme capacité de percussion.

Daramy retrouve la sélection danoise

Mohamed Daramy revient au premier plan. L’ailier rémois a été convoqué par le Danemark pour pallier le forfait de Kasper Dolberg lors des prochaines rencontres de Ligue des nations. La sélection danoise doit affronter la Norvège, le Portugal et deux fois le pays de Galles.

Cette convocation récompense le retour progressif d’un joueur arrivé en Champagne avec de solides ambitions. Lors de la venue de Daramy à Reims, son explosivité et sa faculté à éliminer avaient notamment été mises en avant. Ces qualités sont aujourd’hui visibles, même si elles ne se traduisent pas encore dans les statistiques classiques.

Une percussion rare en Ligue 2

Après six matches de Ligue 2 et 78 minutes disputées en moyenne par rencontre, Daramy ne compte aucun but ni aucune passe décisive. Un bilan brut qui masque une activité particulièrement importante balle au pied, comme le souligne Morning Foot à partir des données de DataScout.

L’international danois se situe ainsi au 100e centile pour les courses progressives par rapport aux autres ailiers du championnat. Il atteint également le 98e centile pour les dribbles tentés et les duels offensifs disputés. Sa réussite reste intéressante, avec un positionnement au 74e centile pour les duels offensifs gagnés et au 69e pour les dribbles réussis.

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Le dernier geste reste à régler

Daramy parvient aussi à se rapprocher régulièrement du but adverse. Il figure au 82e centile pour les touches de balle dans la surface et au 71e pour les passes réceptionnées. Son profil d’ailier provocateur obtient d’ailleurs le neuvième meilleur indice de performance de Ligue 2 dans ce registre.

Le décalage apparaît au moment de conclure. Son volume de tirs ne dépasse pas le 31e centile, tandis que sa conversion se situe au 26e. Son taux de tirs cadrés est pourtant supérieur à celui de 89 % des ailiers comparés. Daramy manque donc moins de précision que de volume et d’efficacité dans les situations favorables.

Reims attend désormais des chiffres

Le constat vaut également dans la création. Encore muet à la passe, le joueur se montre davantage influent dans la préparation des attaques : il atteint le 95e centile pour les deuxièmes et troisièmes passes précédant un but. En revanche, ses centres réussis restent au 19e centile.

Sa vitesse maximale, située au 88e centile, confirme enfin une explosivité utilisée par séquences plutôt que dans la répétition des efforts. Son rappel avec le Danemark valide donc une montée en puissance, pas encore une renaissance complète. Pour franchir un cap avec la maison rémoise, Daramy doit désormais convertir ses différences en buts et en passes décisives.