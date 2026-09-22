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Real Madrid : le bras de fer avec Javier Tebas franchit un cap

Par Louis Chrestian - 22 Sep 2026, 18:03
Real Madrid : le bras de fer avec Javier Tebas franchit un cap

Le Real Madrid a publié ce mardi un communiqué particulièrement ferme contre Javier Tebas. Visé après ses critiques sur le discours arbitral du club merengue, le président de LaLiga est désormais ouvertement contesté dans sa fonction.

Tebas répond aux critiques sur l’arbitrage

La tension monte encore d’un cran entre le Real Madrid en Liga et Javier Tebas. Le président du championnat espagnol a récemment réagi aux plaintes formulées par José Mourinho et son club après la défaite concédée dimanche dans le derby de Madrid (2-1).

« Soutenir que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c’est vivre dans une autre galaxie », a notamment lancé le dirigeant. Selon lui, ce discours servirait avant tout « d’alibi » afin de masquer les lacunes déjà visibles sur le terrain depuis le début de la saison.

Une sortie qui n’a pas du tout été appréciée à la Maison Blanche. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le club madrilène juge « intolérable » que Tebas utilise sa position institutionnelle pour « dénigrer et attaquer » régulièrement le Real Madrid.

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Le Real dénonce une « obsession »

Le ton employé par le Real est particulièrement dur. La direction merengue estime que Javier Tebas, chargé de représenter et de protéger les intérêts de toutes les équipes du championnat, reste « obsédé de manière récurrente » par le club de la capitale espagnole.

Le Real reproche également au dirigeant d’avoir commenté l’article d’un journaliste indépendant, puis de s’être permis de juger sa stratégie sportive. Une intervention qualifiée d’« absurde et irresponsable » par le club, qui considère que ces prises de position nuisent à l’image de la compétition et du football espagnol à l’étranger.

La présidence de LaLiga directement remise en cause

La réponse madrilène ne s’arrête pas à la défense de sa stratégie. Le Real remet directement en question la capacité de Javier Tebas à diriger LaLiga, estimant que le football professionnel espagnol a désormais « un besoin urgent d’un dirigeant » capable d’agir avec neutralité.

« Le président de LaLiga n’est pas le propriétaire de la compétition, mais un gestionnaire au service des clubs », insiste la Casa Blanca. Le club réclame ainsi une présidence remplissant cette mission « avec honnêteté », dans une attaque institutionnelle rarement aussi frontale.

Un conflit désormais installé dans la durée

Ce communiqué confirme la profonde rupture entre les deux parties. Au-delà de la polémique arbitrale née du derby, le Real Madrid conteste désormais publiquement la manière dont Tebas exerce son mandat et utilise ses canaux de communication personnels.

Cette nouvelle passe d’armes devrait durablement alimenter l’actualité du Real Madrid. Après les critiques du patron de LaLiga, la direction merengue a choisi de répondre sans détour et de déplacer le débat sur le terrain de la gouvernance du football espagnol.

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