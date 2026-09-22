ASSE : Les Vertes profitent d’un grand chambardement au classement

Après deux nuls frustrants, l’ASSE a enfin lancé sa saison de Seconde Ligue en dominant Bourges (0-3). Les Stéphanoises ont également bénéficié des faux pas de plusieurs concurrentes pour remonter sur le podium avant de défier prochainement le leader messin.

Un premier succès qui ne souffre aucune contestation

Tenues en échec par Thonon (1-1) puis Le Mans (1-1), les Vertes avaient besoin d’une victoire pour ne pas laisser le haut du classement s’échapper. Elles ont parfaitement rempli leur mission dimanche sur la pelouse de Bourges, avec un succès aussi net que précieux (0-3).

Agathe Felden a rapidement débloqué la rencontre d’une tête dès la 9e minute. L’ASSE a ensuite dû attendre la fin de partie pour se mettre définitivement à l’abri. Jana Žufánková a doublé la mise à la 83e minute avant que Sarah Cambot ne clôture le score dans le temps additionnel (90e+1).

L’ASSE grimpe déjà sur le podium

Cette première victoire permet surtout aux Stéphanoises de réaliser une excellente opération comptable. Comme le souligne Peuple Vert, Lille a été accroché à Nice (0-0), tandis que Cannes, leader avant cette troisième journée, a lourdement chuté à Roubaix-Wervicq (5-1).

Avec cinq points, Saint-Étienne remonte ainsi à la troisième place, devant le LOSC à la différence de buts. Auxerre occupe le deuxième rang avec six unités après sa victoire spectaculaire à Grenoble (2-3). Les Bourguignonnes ont inscrit le but décisif quelques instants seulement après avoir été rejointes dans le temps additionnel.

Chez les hommes, l’ASSE a de son côté été rejointe après avoir compté deux buts d’avance contre Metz, pour un match nul 2-2. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Metz se profile après la parenthèse Nantes

En tête, Metz poursuit son excellent début de saison. Les Grenats se sont imposées à Thonon (1-2) grâce à Assia Bouktit et Mikayla Dayes. Toujours invaincues, elles comptent sept points et conservent les commandes avant de se déplacer plus tard dans le Forez.

Les joueuses de l’ASSE vont auparavant retrouver la Coupe LFFP avec la réception du FC Nantes, pensionnaire de Première Ligue, samedi prochain. Exemptées lors de la quatrième journée de Seconde Ligue, le 4 octobre, elles bénéficieront ensuite de deux week-ends sans rencontre.

Un premier test au sommet dans le Forez

Le retour au championnat est prévu le dimanche 18 octobre à 15 heures, avec la réception de Metz lors de la cinquième journée. Entre-temps, les Messines auront accueilli Le Mans. Ce rendez-vous permettra de mesurer plus précisément les ambitions des Vertes, désormais replacées à seulement deux longueurs du leader.