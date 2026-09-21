ASSE : Cathro s’enflamme complètement pour un Vert

Auteur d’un nouveau match convaincant face à Metz (2-2), Augustine Boakye a reçu les éloges appuyés de son entraîneur Ian Cathro.

Après le match nul concédé par l’AS Saint-Étienne ce samedi sur la pelouse du FC Metz (2-2), Ian Cathro n’a pas caché sa satisfaction concernant la prestation d’Augustine Boakye. Encore décisif en Moselle, l’international ghanéen a délivré une passe décisive avant d’inscrire son quatrième but de la saison. Une nouvelle prestation aboutie pour le joueur de 25 ans, qui confirme son excellent début d’exercice et prend une importance grandissante dans le système mis en place par le technicien écossais.

Cathro sous le charme de Boakye

Interrogé sur son joueur après la rencontre, Ian Cathro s’est montré particulièrement élogieux. « Augustine apporte beaucoup de choses positives. C’est un profil qui nous permet d’occuper l’intérieur mais aussi d’ouvrir sur les côtés. Il a un fantastique timing pour attaquer la profondeur. La combinaison de tout ça est vraiment très intéressante pour l’équipe, ça améliore beaucoup la productivité de l’équipe », a expliqué l’entraîneur des Verts, qui apprécie notamment la polyvalence et les déplacements offensifs de son joueur. Le coach stéphanois estime également que Boakye progresse dans l’utilisation de ses qualités et attend encore davantage de lui dans les prochaines semaines.

Cathro en attend encore plus

« Il commence à devenir très intéressant dans ces registres-là, c’est de plus en plus fluide et avec encore plus de consistance et de fluidité, je pense qu’on verra encore de très belles choses », a poursuivi Ian Cathro. Malgré les compliments, l’ancien adjoint de Tottenham considère donc que son joueur possède encore une marge de progression. Déjà auteur de quatre buts cette saison et encore doublement décisif à Metz, Augustine Boakye est en tout cas en train de s’imposer comme l’un des hommes forts du début de saison stéphanois.