PSG : le gros coup Koundé menacé par un désaccord à 15 M€

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À la recherche d’un latéral droit capable de concurrencer ou de suppléer Achraf Hakimi, le PSG s’intéresserait toujours à Jules Koundé. Le FC Barcelone réclamerait environ 50 millions d’euros pour son international français, mais les dirigeants parisiens n’envisageraient pas de dépasser les 35 millions.

Le Paris Saint-Germain pourrait se montrer actif lors du prochain mercato. Malgré la qualité de son effectif, le champion d’Europe manque encore de profondeur à certains postes, notamment dans le couloir droit de sa défense.

Lorsque Achraf Hakimi est absent, Luis Enrique doit régulièrement bricoler. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore João Neves peuvent dépanner, mais aucun d’entre eux n’est un latéral droit de formation. La direction parisienne aimerait donc recruter un joueur suffisamment fiable pour offrir une véritable alternative à l’international marocain.

Dans cette optique, le profil de Jules Koundé serait particulièrement apprécié au PSG.

Le Barça réclame 50 millions d’euros

Selon El Nacional, le FC Barcelone serait désormais ouvert à un départ de l’international français. Koundé aurait perdu de son importance dans la hiérarchie catalane et pourrait être invité à trouver un nouveau projet dans les prochains mois.

Le Barça ne souhaite toutefois pas brader son défenseur. Les dirigeants catalans espéreraient récupérer environ 50 millions d’euros pour accepter de s’en séparer.

Une somme que le PSG ne serait actuellement pas disposé à verser. Le club de la capitale aurait fixé sa limite à 35 millions d’euros, soit un écart de 15 millions avec les prétentions barcelonaises. Manchester United, également intéressé, adopterait une position similaire.

Paris refuse de faire des folies

Luis Enrique apprécierait la polyvalence de Jules Koundé, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Son expérience du très haut niveau et sa connaissance de la Ligue 1 représenteraient également de précieux atouts.

Mais le PSG ne veut plus surpayer ses recrues. Dépenser 50 millions d’euros pour un joueur susceptible d’arriver comme doublure d’Hakimi ne correspondrait pas forcément à la nouvelle stratégie parisienne.

Le Barça devra donc choisir entre maintenir son prix et prendre le risque de conserver un joueur dont le statut s’est fragilisé, ou accepter de revoir ses exigences à la baisse.

Koundé devra également trancher

Une arrivée à Paris pourrait séduire Jules Koundé, mais le Français voudra certainement obtenir des garanties concernant son temps de jeu. Avec Achraf Hakimi comme concurrent direct, une place de titulaire serait loin d’être assurée.

Les prochaines semaines pourraient permettre aux différentes parties de se rapprocher. Pour l’instant, le Barça résiste et réclame 50 millions d’euros, tandis que le PSG refuse de dépasser les 35 millions. La bataille ne fait que commencer.