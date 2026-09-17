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FRANCE

PSG Mercato : le FC Barcelone flambe, Luis Enrique veut lui piquer un crack à 40 M€ ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 08:00
Gavi (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG pourrait rapidement relancer un crack du FC Barcelone dont Luis Enrique est très fan.

Le PSG pourrait rapidement se positionner sur un nouveau dossier particulièrement séduisant au FC Barcelone. Selon Paris Team, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Gavi, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone. 

Gavi intéressé par le PSG ?

Cet intérêt ne serait pas nouveau. L’entraîneur espagnol apprécierait particulièrement le profil du joueur, qu’il connaît bien depuis son passage à la tête de la sélection espagnole. Et le projet parisien ne laisserait pas Gavi indifférent.Toujours selon Paris Team, l’intérêt serait réciproque. Le milieu espagnol serait particulièrement intéressé par la perspective de rejoindre le PSG et de retrouver Luis Enrique dans un nouvel environnement.

Une situation que le club de la capitale pourrait tenter d’exploiter. D’après El Nacional, Paris surveillerait attentivement l’évolution de la situation et serait prêt à profiter de la moindre ouverture dans ce dossier. Le PSG pourrait ainsi envisager de transmettre une première proposition estimée à environ 40 millions d’euros.

Un dossier à surveiller au FC Barcelone

Reste désormais à savoir si cette offensive pourrait réellement faire bouger les lignes du côté du FC Barcelone. Gavi représente un élément important du projet catalan et une éventuelle négociation s’annonce forcément complexe.

Pour le PSG, le dossier pourrait néanmoins prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. Luis Enrique aurait déjà identifié sa cible et Paris serait désormais attentif à la moindre opportunité. Le mercato parisien pourrait donc réserver une nouvelle offensive spectaculaire, avec Gavi au centre des discussions.

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