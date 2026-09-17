Si les supporters du FC Nantes croient plus que jamais à la vente du club, le processus de cession n’en est encore qu’à ses prémices.

La vente du FC Nantes est sur les rails mais elle est encore loin d’être bouclée. Si Franck Kita, très impliqué dans le fonctionnement quotidien du FC Nantes, partagerait la position de son père concernant une éventuelle cession du club, aucune signature n’est imminente.

Des intérêts réels mais encore peu d’avancées concrètes

D’après L’Équipe, le FC Nantes serait encore très loin de l’ouverture d’une data room ou d’un accord avec l’un des potentiels candidats au rachat, passage obligé de toute cession. Il existe néanmoins des intérêts concrets. Plusieurs organisations se seraient renseignées sur le prix de vente du club ou auraient déjà une idée du montant demandé. Une première étape qui confirme l’existence de discussions, mais qui ne garantit absolument pas leur aboutissement.

Un dirigeant expérimenté du football français souligne d’ailleurs la difficulté de trouver un repreneur capable de s’inscrire dans la durée. « Les gens sérieux sont très difficiles à trouver. Il faut que ce soit des gens très solides, capables d’assumer plusieurs millions de pertes chaque année comme l’a fait Kita, qui ne partiront pas à la première désillusion », analyse-t-il.

Un repreneur au FC Nantes devra avoir les reins solides

Le futur propriétaire du FC Nantes devra donc présenter de solides garanties financières, mais également offrir certaines assurances sur l’avenir du club et de ses salariés. « Donc il (Kita) doit trouver quelqu’un de mieux sur le plan financier et d’assez honnête, qui préserve les emplois », poursuit le dirigeant.

Selon lui, l’objectif de Waldemar Kita ne serait d’ailleurs pas nécessairement de réaliser une énorme opération financière avec la vente du FC Nantes. « Je ne pense pas que le sujet de Waldemar Kita soit de gagner de l’argent, il en a gagné énormément dans les affaires et c’est aussi pourquoi il peut continuer à financer », conclut-il. Le message est donc clair : malgré les espoirs grandissants autour d’une vente du FC Nantes, le processus reste à un stade préliminaire. Les prochains mois pourraient être décisifs.