Les infos du jour : Toppmöller viré du RC Lens, ça brûle pour la vente du FC Nantes, l’affaire Mbappé-Dembélé rebondit !

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 15 septembre 2026.

La grosse info : Toppmöller n’est plus l’entraîneur du RC Lens !

Tremblement de terre au RC Lens ! Dino Toppmöller n’est plus l’entraîneur du club artésien, qui a officialisé ce mardi soir le départ technicien allemand. C’est Yannick Cahuzac qui assurera l’intérim et qui sera sur le banc lensois vendredi (20h45) contre l’AS Monaco, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1.

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RC Lens : cinq pistes pour remplacer Dino Toppmöller

🚨🚨🚨 C'EST OFFICIEL POUR TOPPMÖLLER ET CAHUZAC !



Le RC Lens annonce le départ d’un commun accord de Dino Toppmöller et de ses deux adjoints 👋



Yannick Cahuzac assurera l’intérim et sera sur le banc vendredi à Monaco 🔴🟡



👉 https://t.co/FTsnVg6AUt#RCLens — But! RC Lens (@ButRCLens) September 15, 2026

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