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Les infos du jour : Toppmöller viré du RC Lens, ça brûle pour la vente du FC Nantes, l’affaire Mbappé-Dembélé rebondit !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 19:45
Dino Toppmöller (RC Lens)

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 15 septembre 2026.

La grosse info : Toppmöller n’est plus l’entraîneur du RC Lens !

Tremblement de terre au RC Lens ! Dino Toppmöller n’est plus l’entraîneur du club artésien, qui a officialisé ce mardi soir le départ technicien allemand. C’est Yannick Cahuzac qui assurera l’intérim et qui sera sur le banc lensois vendredi (20h45) contre l’AS Monaco, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1.

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