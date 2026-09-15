RC Lens : Toppmöller prend déjà la porte, son successeur déjà connu !

C’est un véritable coup de tonnerre dans l’Artois. Arrivé cet été pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller va déjà être démis de ses fonctions par le RC Lens. L’entraîneur allemand ne sera pas sur le banc vendredi à Monaco, après seulement quatre journées de Ligue 1. Yannick Cahuzac devrait assurer l’intérim.

Le RC Lens vient de prendre une décision particulièrement radicale. Quelques semaines seulement après avoir confié les clés de l’équipe à Dino Toppmöller, les dirigeants lensois ont décidé de mettre fin à l’aventure de l’entraîneur allemand. L’information, révélée par L’Équipe, confirme un scénario totalement inattendu. Toppmöller va être débarqué après seulement quatre matches de Ligue 1 et ne dirigera pas les Sang et Or vendredi soir à Monaco.

Quatre matches et déjà terminé

La décision peut surprendre par sa précocité.

Dino Toppmöller avait été nommé en juin dernier avec un contrat courant jusqu’en 2028. Le RC Lens comptait sur son expérience européenne et son profil tactique pour confirmer la magnifique saison précédente du club, deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France.

Mais les résultats du début de championnat ont rapidement fait naître les premières interrogations.

Lens a remporté son premier match contre Auxerre, avant de s’incliner à Strasbourg puis contre Lorient. Les Sang et Or ont ensuite concédé un nul au Mans (2-2), malgré une remontée après avoir été menés de deux buts.

Un bilan jugé insuffisant par la direction.

Pourtant, Toppmöller avait déjà réussi un exploit

Le plus étonnant reste que l’Allemand quitte le RC Lens alors qu’il avait déjà remporté deux trophées ou rencontres importantes depuis son arrivée.

Toppmöller avait d’abord conduit les Sang et Or à la victoire contre le PSG lors du Trophée des champions.

Quelques semaines plus tard, Lens avait également réussi un incroyable retournement de situation à Prague en Ligue des champions.

Menés à deux reprises par le Slavia, les Lensois avaient finalement arraché la victoire (3-2) dans le temps additionnel grâce notamment à Florian Thauvin et Ruben Aguilar.

Mais ces coups d’éclat n’auront visiblement pas suffi à sauver l’entraîneur allemand.

La première période au Mans a laissé des traces

Le nul concédé au Mans pourrait avoir accéléré la décision.

Lens avait complètement manqué son entame avant de réagir après la pause. Dino Toppmöller avait d’ailleurs reconnu sa colère après cette première période et effectué trois changements dès la mi-temps.

« La première mi-temps est ratée », avait notamment lâché le technicien, considérant que son équipe avait affiché trop peu d’intensité.

Avec seulement quatre points pris en quatre journées, le vice-champion de France avançait donc au ralenti en Ligue 1 malgré ses ambitions élevées.

Cahuzac pour assurer l’intérim

Pour remplacer Toppmöller à court terme, la direction lensoise devrait s’appuyer sur Yannick Cahuzac.

L’ancien capitaine des Sang et Or connaît parfaitement le club. Il avait déjà travaillé comme adjoint de Franck Haise lors de la saison 2022-2023 avant de revenir dans l’Artois cet été dans le staff de Toppmöller.

Bilal Hamdi devrait également l’accompagner dans cette mission.

Cahuzac pourrait donc prendre place sur le banc dès vendredi à Monaco, pour un rendez-vous particulièrement important. Le match est programmé à 20h45 en Principauté.

Un énorme chantier pour Lens

Le Racing doit désormais gérer une situation particulièrement délicate.

En moins d’un mois de compétition, le club va déjà devoir trouver un nouvel entraîneur après avoir misé sur Toppmöller pour plusieurs saisons.

Cette décision intervient alors que Lens dispute la Ligue des champions et ambitionne de confirmer sa deuxième place de la saison passée.

Le prochain match contre Monaco sera donc scruté avec énormément d’attention.

Car au-delà de l’intérim de Cahuzac, c’est tout le projet sportif du RC Lens qui va désormais devoir être réajusté.

Le coup de tonnerre est confirmé : Dino Toppmöller quitte déjà le navire lensois.