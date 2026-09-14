Meilleur joueur du RC Lens au Mans (2-2), Ruben Aguilar (33 ans) a fait part d’un problème personnel qui a énormément touché les supporters.

Ruben Aguilar vient de vivre une semaine très particulière. Trois jours après avoir offert une victoire complètement folle au RC Lens sur la pelouse du Slavia Prague en Ligue des champions (3-2), le piston droit a encore répondu présent au Mans. Mais derrière la prestation du joueur de 33 ans se cachait une réalité beaucoup plus douloureuse.

Aguilar encore décisif au Mans

Titulaire face au Mans, Ruben Aguilar a été l’un des Lensois les plus actifs. Disponible dans son couloir droit, il a multiplié les courses, obtenu plusieurs coups francs intéressants et n’a jamais cessé de proposer des solutions à ses partenaires. Surtout, il a parfaitement servi Franjo Ivanovic pour permettre au RC Lens de revenir à 2-2. Son centre précis a trouvé la tête de l’attaquant croate, auteur de l’égalisation à la 51e minute. Aguilar a également été le joueur lensois ayant touché le plus de ballons avec 74 prises de balle, selon les données rapportées après la rencontre. Une nouvelle prestation pleine d’abnégation pour celui qui avait déjà inscrit le but de la victoire contre le Slavia Prague jeudi soir.

Cette belle semaine sportive prend cependant une tout autre dimension après les confidences du défenseur lensois. Après la rencontre au Mans, Aguilar a laissé transparaître une émotion particulière en évoquant sa situation personnelle. « J’ai vécu un dernier mois très compliqué sur le plan personnel. Je m’accrocherai toujours et je donnerai toujours le meilleur pour le RC Lens », a-t-il affirmé en zone mixte. Des mots particulièrement forts pour un joueur qui venait pourtant de livrer une nouvelle prestation très engagée. Sans préciser la nature des difficultés qu’il traverse, Aguilar a simplement accepté de partager une partie de ce qu’il vit actuellement.

Une force mentale impressionnante au RC Lens

Le timing rend son témoignage encore plus marquant. Quelques jours seulement avant cette rencontre, Aguilar avait vécu l’un des moments les plus forts de sa carrière en inscrivant le but de la victoire à Prague dans les dernières secondes. Le défenseur était alors apparu particulièrement ému après son exploit. « Ce scénario, on ne pouvait pas l’écrire », avait-il expliqué après cette victoire renversante. Son investissement avec Lens ne semble donc pas avoir été affecté par les difficultés qu’il traverse en dehors du terrain. Bien au contraire.

Son importance dépasse donc largement ses performances statistiques. Dans un effectif qui doit gérer les exigences de la Ligue des champions et de la Ligue 1, son expérience et son état d’esprit représentent des atouts précieux pour Dino Toppmöller. Une force de caractère qui ne pourra que renforcer encore un peu plus l’attachement du peuple lensois à son numéro 2. Les messages de soutien affluent d’ailleurs depuis cette déclaration des plus authentiques.