Après les sorties de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé concernant le Ballon d’Or, c’est au tour de Lamine Yamal de s’exprimer sur le sujet.

La course au Ballon d’Or 2026 est officiellement lancée. Quelques jours après la révélation des 30 nommés, les principaux prétendants commencent déjà à défendre leur candidature. Kylian Mbappé a assumé ses ambitions, tandis qu’Ousmane Dembélé, tenant du titre, a également livré son classement personnel.

Yamal ne cache plus ses ambitions au Ballon d’Or

Lamine Yamal n’a évidemment pas tardé à entrer dans le débat.Le jeune Barcelonais, âgé de 19 ans, sort d’une saison exceptionnelle avec le Barça et l’équipe d’Espagne. Auteur de 24 buts et 18 passes décisives avec son club, il a été élu meilleur joueur de Liga. Il a également joué un rôle majeur dans le sacre mondial de la Roja. De quoi lui donner des arguments particulièrement solides dans la course au trophée. Invité de l’émission de Movistar Plus, Lamine Yamal a donc été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or. Sa réponse est particulièrement claire : « Moi et Kylian Mbappé sommes les meilleurs joueurs du monde pour moi ! C’est très clair pour moi, et tous ceux qui regardent les matchs le savent. Maintenant, je pense mériter le Ballon d’Or cette année pour ce que j’ai gagné. » Le message est envoyé.

Yamal ne semble donc pas considérer cette course comme une bataille ouverte à une dizaine de candidats. À ses yeux, Kylian Mbappé représente son principal, voire son seul véritable concurrent. Une position assez logique au regard de la saison du Français. Avec le Real Madrid, Mbappé a empilé les buts et a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026, de la Liga et de la Ligue des champions. Il a toutefois moins rempli son armoire à trophées collectifs que Yamal, l’Espagne ayant remporté le Mondial tandis que le Barça a conservé son titre national. Quelques jours auparavant, Mbappé avait lui-même estimé que ses performances durant la Coupe du monde, notamment ses 10 buts, lui donnaient de sérieux arguments pour décrocher le trophée.

Après Mbappé, Dembélé n’est pas oublié

Ousmane Dembélé reste évidemment un candidat majeur. Le Français est le tenant du titre après avoir remporté le Ballon d’Or 2025 et continue de faire parler de lui avec le PSG. Il a notamment signé un doublé accompagné de deux passes décisives contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, quelques jours après le début de la campagne 2026. Mais Dembélé avait quelque peu refroidi la candidature de Yamal en dévoilant ses propres favoris pour le trophée. Il avait notamment cité Mbappé, Harry Kane et Khvicha Kvaratskhelia parmi ses choix. Yamal, lui, ne semble visiblement pas perturbé.

La sortie médiatique du jeune Espagnol montre surtout une chose : il assume désormais pleinement son statut. Déjà deuxième du Ballon d’Or 2025 derrière Dembélé, Yamal sait qu’il dispose cette année d’un argument supplémentaire avec son sacre mondial. Le verdict sera rendu le 26 octobre prochain à Londres. D’ici là, le débat promet d’être particulièrement animé entre Yamal, Mbappé, Dembélé et les autres prétendants. Et à seulement 19 ans, le numéro 10 du FC Barcelone vient clairement de poser sa candidature avec une ambition maximale.