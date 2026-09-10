Courtisé par le PSG pour le prochain mercato hivernal, Julian Alvarez (Atlético Madrid, 26 ans) intéresse toujours le FC Barcelone.

Le feuilleton Julián Alvarez est loin d’être terminé. Alors que l’attaquant argentin est finalement resté à l’Atlético Madrid après un été particulièrement agité, son avenir continue de faire parler.

Le Barça aurait promis de revenir à la charge

Le PSG n’aurait notamment pas abandonné l’idée de recruter le joueur cet hiver. Mais Paris n’est pas seul sur ce dossier. Le FC Barcelone aurait déjà préparé son offensive. Selon Jota Jordi, chroniqueur de El Chiringuito et proche de l’actualité barcelonaise, le club catalan aurait fait une promesse très claire à Julián Alvarez. « Le Barça a promis à Alvarez qu’il ferait une offre pour lui dès le 1er janvier prochain », a-t-il affirmé hier soir en plateau. Une information qui relance donc totalement le dossier. D’après l’ancien Blaugrana, rien n’aurait changé dans la volonté de l’Argentin de rejoindre Barcelone. Le joueur resterait professionnel avec l’Atlético, mais souhaiterait toujours voir son avenir évoluer rapidement. Cette version intervient alors que le Barça avait déjà tenté de s’offrir Alvarez durant l’été.

Le dossier avait provoqué de fortes tensions entre le joueur, l’Atlético et le FC Barcelone. Le club madrilène avait finalement fermé la porte aux négociations avec le Barça, allant jusqu’à annoncer officiellement qu’un transfert vers la Catalogne n’était pas envisagé. L’Atlético avait également affirmé que son conseil d’administration soutenait totalement cette position. Julián Alvarez est donc resté à Madrid. Une décision qui a laissé des traces puisque l’attaquant avait été pris à partie par une partie du public du Metropolitano après l’échec de son transfert. Depuis, l’Argentin tente de retrouver progressivement une relation plus sereine avec les supporters.

Le PSG toujours dans le coup

Et c’est précisément cette situation que le Paris Saint-Germain pourrait chercher à exploiter. Luis Enrique apprécie depuis longtemps le profil de Julián Alvarez et le PSG aurait déjà tenté de l’attirer à plusieurs reprises. Selon Sport, Paris n’aurait pas abandonné l’idée d’un nouveau mouvement en janvier 2027. Le club français pourrait profiter du contexte particulier entourant l’attaquant argentin pour revenir à la charge. Pour Luis Enrique, Alvarez représente évidemment un profil particulièrement séduisant.

Capable d’évoluer en pointe, en soutien ou dans une position plus reculée, le joueur possède également une expérience considérable au plus haut niveau. Le problème est désormais simple : le Barça semble vouloir tenter une nouvelle offensive, tandis que le PSG pourrait également revenir dans la course. Reste donc à savoir comment évoluera la situation dans les prochains mois. Pour l’instant, Julián Alvarez est toujours un joueur de l’Atlético Madrid et tente de retrouver son meilleur niveau après un été mouvementé.