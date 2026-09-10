L’ASSE vient de boucler une nouvelle signature décisive pour son avenir.

Ça bouge encore à l’ASSE. Après le retour de Casino comme partenaire majeur sur la face avant de la tunique cette saison, les Verts viennent d’annoncer une autre bonne nouvelle sur le plan commercial.

Une signature importante pour l’ASSE

Sportune affirme que Siléane, partenaire officiel de l’ASSE depuis 2024, poursuit en effet son aventure avec le club jusqu’en 2027. Siléane est loin d’être une entreprise anodine dans le paysage économique stéphanois. Spécialisée dans la robotique industrielle de pointe et l’intelligence artificielle, la société possède un fort ancrage local et développe son activité dans un secteur tourné vers l’innovation. Son partenariat avec l’ASSE s’inscrit donc dans une logique de proximité entre deux acteurs importants du territoire. Lors de la signature initiale en 2024, le club avait notamment mis en avant les similitudes entre le haut niveau sportif et l’univers de la robotique : précision, adaptation, analyse et recherche permanente de performance.

Avec cette prolongation, Siléane va conserver une visibilité importante auprès des supporters des Verts. La marque restera présente sur le bas du maillot de l’équipe masculine et sur le haut de celui de l’équipe féminine. Le partenariat ne se limite d’ailleurs pas aux seules tenues. Siléane bénéficiera également d’une visibilité au stade Geoffroy-Guichard lors des rencontres disputées à domicile, notamment grâce aux dispositifs publicitaires installés autour de la pelouse. La société sera également visible sur les différents supports de communication numériques de l’ASSE.

L’ASSE veut renforcer ses partenaires

Cette prolongation intervient dans un contexte où le club stéphanois continue de développer son réseau commercial. Ces dernières semaines, plusieurs partenaires ont renouvelé ou renforcé leur engagement auprès des Verts. 900.care a notamment prolongé son partenariat et doublé sa présence sur le maillot, tandis que BYmyCAR a renouvelé son engagement jusqu’en 2029. Kapriol a également prolongé son partenariat pour la saison 2026-2027. Le retour de Casino comme partenaire majeur constitue également l’un des événements commerciaux forts de cette saison, avec le logo de l’enseigne historique présent sur la face avant du maillot. Pour l’ASSE, cette multiplication des prolongations traduit une volonté de consolider ses relations avec les entreprises qui accompagnent le club.

Le partenariat avec Siléane possède en plus une dimension particulière grâce à l’ancrage stéphanois de l’entreprise. Le PDG de Siléane a ainsi expliqué que les valeurs communes au sport de haut niveau et à l’industrie donnent tout son sens à cette prolongation. De son côté, l’ASSE met en avant une entreprise innovante et internationale qui fait rayonner les compétences du territoire ligérien. Après avoir renforcé son effectif et affiché de nouvelles ambitions sportives, le club continue donc également de travailler sur un autre terrain : celui de son développement commercial. Et les Verts viennent encore de frapper un joli coup.