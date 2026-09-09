ASSE Mercato : le FC Séville a déjà tranché pour Stassin ?

Prêté avec une option d’achat de 25 millions d’euros au FC Séville, Lucas Stassin pourrait finalement bien faire son retour à l’ASSE l’été prochain.

En toute fin de mercato, Lucas Stassin a fini par quitter l’AS Saint-Étienne. L’attaquant belge a rejoint le FC Séville pour une saison sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire estimée à 25 millions d’euros. Avant son départ, l’ancien joueur de Westerlo a également prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029.

25 M€ pour Stassin, trop cher pour le FC Séville ?

Mais selon les premières informations en provenance d’Espagne, la tendance ne serait pour le moment pas forcément à une levée de cette option d’achat en fin de saison par le club andalou. Comme le rapporte le journaliste espagnol Gonzalo Tortosa sur X, la situation économique du FC Séville reste délicate malgré les efforts réalisés par le club pour réduire ses coûts et sa masse salariale ces dernières années. La dette nette du club serait passée de 90 à 60 millions d’euros cet été, tandis que ses dépenses globales auraient été réduites de 265 à 135 millions d’euros en l’espace de deux ans. Gonzalo Tortosa évoque également une masse salariale d’environ 72 millions d’euros, dont près de 22 millions seraient encore consacrés à des joueurs ayant quitté le club.

Dans ces conditions, débourser 25 millions d’euros pour recruter définitivement Lucas Stassin représenterait aujourd’hui un investissement conséquent pour le FC Séville. Il est évidemment bien trop tôt pour affirmer que le club andalou ne lèvera pas l’option d’achat, sa situation financière pouvant évoluer d’ici l’été prochain, tandis que les performances de l’attaquant belge seront également déterminantes. Ce dernier a d’ailleurs parfaitement débuté son aventure espagnole en marquant dès sa première apparition contre l’Espanyol (1-1).

D’où l’importance pour l’ASSE d’avoir prolongé d’un an Lucas Stassin avant son départ. Si le FC Séville décidait de ne pas lever son option d’achat, l’international belge ferait son retour dans le Forez l’été prochain avec encore deux années de contrat, jusqu’en juin 2029. Une saison réussie en Liga pourrait même permettre aux Verts de voir la valeur de leur attaquant augmenter.

🔴⚪️💰 La situación economica del Sevilla FC a día de hoy:



• Gasto de plantilla de unos 72M€. De ahí:

-Unos 50M€ son en la plantilla actual.

-Unos 22M€ son en jugadores que se les ha dado salida este verano (las partes de los salarios que se pagan de los futbolistas que han… pic.twitter.com/hcVW7HVblB — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) September 8, 2026



