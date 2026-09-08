Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Après Mourtada Gueye et Elyes Dhaoui, l’ASSE va encore renforcer son effectif alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes.

L’ASSE poursuit sa stratégie tournée vers les jeunes talents. Après plusieurs recrues destinées à la post-formation, les Verts s’apprêtent à accueillir un nouveau profil offensif. Selon Envertetcontretous, André Zibi devrait prochainement signer son premier contrat professionnel en France avec l’ASSE.

André Zibi va rejoindre l’ASSE

Le jeune attaquant camerounais arrive d’Oyili FC et vient renforcer un secteur offensif stéphanois qui continue d’être alimenté par des profils à fort potentiel.Âgé de seulement 18 ans, André Zibi évolue au poste d’avant-centre. Le Camerounais s’est notamment fait remarquer lors du Tournoi de Douala 2026, où il aurait terminé meilleur buteur avec quatre réalisations, auxquelles s’ajoutent trois passes décisives. Des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs français. L’ASSE aurait ainsi devancé la concurrence du LOSC, du FC Nantes et de l’OGC Nice pour convaincre le jeune attaquant de poursuivre sa progression dans le Forez.

André Zibi possède également une expérience internationale avec les sélections de jeunes du Cameroun. Son arrivée s’inscrit donc parfaitement dans la nouvelle politique mise en place à Saint-Étienne : recruter de jeunes joueurs à potentiel, les accompagner dans leur adaptation au football français et leur permettre, à terme, de prétendre au groupe professionnel. Le Camerounais devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve ou les catégories de jeunes. L’objectif sera ensuite de franchir progressivement les étapes afin de se rapprocher de l’équipe première.

Un nouveau numéro 9 pour préparer l’avenir

Avec André Zibi, les Verts confirment surtout leur volonté de multiplier les pistes à l’étranger pour alimenter leur post-formation. Après Mourtada Gueye et Elyes Dhaoui, l’ASSE continue de miser sur des joueurs jeunes et encore peu connus du grand public. Dhaoui, lui, a officiellement signé un contrat professionnel jusqu’en 2029 et doit commencer avec la réserve stéphanoise. Le directeur sportif Loïc Perrin a expliqué que le Tunisien devait avoir « l’ambition d’aller chercher plus haut ». La signature prochaine de Zibi illustre donc la même logique.

L’arrivée d’André Zibi ne doit pas forcément être considérée comme un renfort immédiat pour l’équipe première. À 18 ans, l’avant-centre devra d’abord découvrir un nouvel environnement, le football français et les exigences de la formation stéphanoise. Mais pour l’ASSE, ce type de recrutement peut représenter un investissement intéressant sur le long terme. Si Zibi confirme rapidement les qualités montrées au Cameroun, les Verts pourraient disposer d’un nouveau jeune attaquant capable de gravir les échelons. Après Gueye et Dhaoui, l’ASSE s’apprête donc à poursuivre sa moisson de jeunes talents. Et cette fois, c’est un numéro 9 camerounais de 18 ans qui devrait bientôt débarquer dans le Forez.