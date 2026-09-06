ASSE : Cathro révèle l’ajustement qui a fait basculer le match

Longtemps gênée par l’agressivité de Montpellier, l’ASSE a trouvé les ressources pour s’imposer samedi (3-1). Ian Cathro a expliqué comment son discours à la pause avait libéré ses joueurs.

Les Verts pris dans le piège montpelliérain

On vous en parlait dans notre analyse : l’ASSE a signé un cinquième succès en autant de journées sans céder à l’euphorie. Ian Cathro est désormais revenu sur les difficultés rencontrées avant la pause et sur les ajustements qui ont permis aux Verts de reprendre le contrôle.

Après un début de rencontre encourageant, les Stéphanois ont été freinés par l’intensité du MHSC. « Montpellier est venu avec l’envie d’être agressif et d’imposer son défi physique », a expliqué le technicien écossais dans des propos relayés par Ici Saint-Étienne Loire et repris par Peuple Vert.

Cathro a demandé moins de réflexion

Maxence Bernauer avait pourtant ouvert le score d’une reprise au second poteau (41e), avant l’égalisation héraultaise juste avant la pause. Face à la déception de ses joueurs, Cathro a insisté sur la nécessité de « réfléchir moins et jouer plus », tout en réclamant davantage de confiance et de spontanéité.

Le message a rapidement porté ses fruits. Augustine Boakye a redonné l’avantage aux Verts dès la 50e minute d’une frappe lourde, avant que Joshua Duffus ne scelle le succès stéphanois vingt minutes plus tard.

Recrue estivale, Tamar Svetlin a évoqué son choix de l’ASSE, son début de saison et l’ambiance avec les Kops. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2096193121667412400

Une deuxième période beaucoup plus libre

« Les joueurs ont fait un travail formidable. Ils ont joué avec beaucoup plus de liberté, d’intensité et de spontanéité », a apprécié Cathro. Une transformation qui illustre encore la méthode du coach stéphanois, aussi exigeante au quotidien que mesurée dans la victoire.

Leader de Ligue 2 avec cinq points d’avance sur Annecy, l’ASSE reste invaincue. Mais Cathro refuse toujours de s’attarder sur le classement au mois de septembre, estimant qu’y accorder trop d’importance serait « une perte de temps ».