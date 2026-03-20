ASSE : coup dur pour Augustine Boakye

Malgré des performances convaincantes depuis l’arrivée de Philippe Montanier, Augustine Boakye n’a pas été retenu par le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, pour la prochaine trêve internationale. Un signal fort… qui pourrait compliquer sérieusement ses chances de participer à la Coupe du monde 2026. Alors que le milieu de terrain s’impose comme l’un des hommes forts de l’ASSE cette saison, notamment en devenant le meilleur passeur de Ligue 2, cette non-convocation peut interpeller…

Boakye snobé par le Ghana malgré sa montée en puissance avec l’ASSE

Le Ghana va entamer sa préparation pour le Mondial avec deux matchs amicaux de prestige face à l’Autriche (27 mars à Vienne) et l’Allemagne (30 mars à Stuttgart). Pour ces rendez-vous importants, Otto Addo a convoqué 26 joueurs, dont quatre nouveaux visages.

Derrick Luckassen, Patric Pfeiffer, Marvin Senaya et Daniel Agyei font partie des surprises de cette liste. Mais l’absence la plus remarquée côté stéphanois reste celle d’Augustine Boakye.

Pourtant, depuis le changement de coach dans le Forez, le milieu offensif ghanéen enchaîne les prestations solides. Plus influent dans le jeu, plus décisif dans le dernier geste, il est devenu un élément clé du système de Montanier. Sa vision du jeu et sa qualité de passe ont notamment permis aux Verts de relancer leur dynamique dans la course à la montée.

Cette mise à l’écart pourrait donc avoir un impact psychologique… mais aussi stratégique pour la suite de sa saison.

Annan également pénalisé par son manque de temps de jeu

Autre joueur concerné par cette mauvaise nouvelle : Ebenezer Annan. Le latéral gauche ghanéen n’a lui non plus pas été retenu. Une absence plus compréhensible, puisqu’il souffre d’un temps de jeu très limité à Saint-Étienne.

Depuis plusieurs semaines, Annan n’est plus qu’une doublure dans la hiérarchie défensive, devancé notamment par Ben Old. Une situation qui n’a pas échappé au staff des Black Stars, visiblement attentif au rythme de compétition de ses joueurs.

Boakye, lui, devra donc continuer à performer avec l’ASSE, dans un contexte où le club joue gros sur cette fin de saison. Une montée en Ligue 1, des statistiques toujours plus impressionnantes et une régularité retrouvée pourraient relancer ses chances. Le message envoyé par Otto Addo est clair : le talent ne suffit pas, il faut aussi la constance et l’exposition au plus haut niveau. Il reste donc deux mois à Boakye pour marcher sur les pas de Lucas Stassin, convoqué pour la première fois avec la Belgique, ce vendredi.

📞 En direct de la cantine… Une bonne nouvelle ! 🆕🇧🇪 pic.twitter.com/viMF9omtxG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2