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FRANCE

ASSE : Perrin tranche après le double départ de dernière minute

Par Louis Chrestian - 5 Sep 2026, 20:23
ASSE : Perrin tranche après le double départ de dernière minute

Après les départs tardifs de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, Loïc Perrin a fait le point sur la fin du mercato de l’ASSE. Le directeur sportif des Verts a également expliqué les ressorts du nouveau cycle stéphanois.

Une page déjà tournée avec Tardieu

On vous en parlait ce samedi : Florian Tardieu avait affiché ses ambitions avant son retour dans le Chaudron avec Montpellier. Dans la même séquence au micro de beIN Sports, Loïc Perrin s’est surtout projeté sur la suite du mercato stéphanois.

Malgré les départs de Stassin et N’Guessan dans les dernières heures, l’ASSE ne devrait pas chercher de renfort supplémentaire. « S’il y a encore des départs, ce sera surtout des jeunes joueurs partant en prêt pour gagner du temps de jeu. Sinon, il n’y aura pas d’autre mouvement », a tranché le dirigeant.

Les Verts ne voulaient pas recruter pour recruter

Cette position confirme la volonté des Verts de conserver de la place pour les éléments prometteurs du centre de formation. Les bons résultats enregistrés depuis le début de la saison ont également conforté la direction dans son choix.

Une nouvelle énergie à l’ASSE

Auprès de Peuple Vert, Perrin a aussi justifié le renouvellement opéré après l’échec de la saison passée. La cellule de recrutement travaillait depuis janvier afin de cibler des joueurs capables d’apporter de la personnalité.

Le nouvel entraîneur devait lui aussi « correspondre au projet ». Décrit comme perfectionniste et très apprécié par son groupe, il incarne cette nouvelle dynamique. Malgré un début de saison réussi et la possibilité de signer un cinquième succès en autant de journées, il ne serait toujours pas pleinement satisfait. Un niveau d’exigence qui plaît visiblement en interne.

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