ASSE : énorme nouvelle pour Augustine Boakye !

En pleine forme avec l’ASSE, Augustine Boakye pourrait voir sa situation évoluer avec le Ghana après le choix de la Fédération de reconduire Carlos Queiroz à la tête des Black Stars.

Augustine Boakye a décidément changé de dimension ces dernières semaines. Devenu l’un des hommes forts de l’ASSE dans ce début de saison, l’attaquant ghanéen vient encore de se montrer décisif en inscrivant un but lors de la victoire des Verts contre Montpellier (3-1), samedi. Saint-Étienne a ainsi signé un cinquième succès consécutif.

Et une nouvelle venue du Ghana pourrait encore renforcer la dynamique autour du joueur de l’ASSE.

Alors qu’il avait quitté son poste après la Coupe du monde 2026, Carlos Queiroz a finalement été reconduit comme sélectionneur du Ghana. La Fédération ghanéenne a notamment mis en avant son expérience internationale et sa connaissance des Black Stars. Son nouveau mandat débutera lors de la prochaine fenêtre internationale.

Boakye a déjà la confiance de Queiroz

Pour Augustine Boakye, cette décision est loin d’être anodine, comme le note Peuple Vert. Le joueur de l’ASSE a été convoqué pour la Coupe du monde 2026 par Queiroz, alors qu’il n’avait encore jamais été appelé avec les Black Stars auparavant.

Le Stéphanois n’a certes pas disputé la moindre minute durant le Mondial. Mais il possède désormais une première expérience internationale et surtout un avantage : son sélectionneur connaît déjà son profil.

Sa situation en club pourrait également jouer en sa faveur. Boakye s’est installé dans une équipe de l’ASSE qui reste sur une impressionnante série de cinq victoires. Son but contre Montpellier vient confirmer son influence grandissante dans le collectif de Ian Cathro.

Une nouvelle opportunité avec les Black Stars

Le retour de Queiroz ouvre donc une nouvelle perspective pour le joueur de l’ASSE. Le Ghana va désormais se tourner vers les qualifications pour la CAN 2027, avec une première fenêtre internationale durant laquelle les Black Stars doivent notamment affronter la Côte d’Ivoire à deux reprises.

Pour Boakye, l’objectif sera clair : profiter de son excellent début de saison avec l’ASSE pour gagner du temps de jeu en sélection.