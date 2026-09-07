RC Lens : énorme surprise, un gros nom du club va signer en amateur !

Ancien joueur du RC Lens, Serge Aurier devrait prochainement retrouver les terrains avec le FC Montigny-en-Gohelle, en Régional 2.

C’est un retour pour le moins inattendu qui se prépare dans le football artésien. Serge Aurier devrait s’engager avec le FC Montigny-en-Gohelle, pensionnaire de Régional 2, selon les informations de La Voix du Nord, relayées ce lundi.

Libre depuis la fin de son aventure avec Persépolis, en Iran, le défenseur ivoirien de 33 ans aurait accepté la proposition du club amateur. Les démarches administratives sont actuellement en cours afin de permettre la qualification du joueur. Un document doit notamment encore être transmis par la Fédération iranienne. À défaut de réponse, la situation pourrait être débloquée automatiquement par la FFF après un certain délai.

Serge Aurier bientôt de retour sur les terrains

Cette arrivée serait particulièrement symbolique pour Aurier. Formé au RC Lens, le latéral droit avait lancé sa carrière professionnelle avec les Sang et Or avant de connaître une longue carrière à l’étranger, notamment au Paris Saint-Germain, à Tottenham, Villarreal ou encore Nottingham Forest.

L’ancien international ivoirien n’a d’ailleurs jamais véritablement coupé le lien avec le Racing. Depuis août, il a intégré le staff des U15 du RC Lens comme entraîneur adjoint, aux côtés d’Yvan Dzierzynski.

Aurier pourrait donc cumuler ses nouvelles fonctions à Lens avec une dernière expérience sur les terrains. Un renfort de poids pour Montigny-en-Gohelle, qui a connu une entrée en matière très compliquée en Régional 2 avec une lourde défaite 0-10 contre Biache-Saint-Vaast. Si son dossier administratif est rapidement validé, les supporters du club artésien pourraient donc bientôt voir un nom bien connu du football français fouler à nouveau une pelouse du Pas-de-Calais.