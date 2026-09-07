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FRANCE

OL : retournement de situation pour l’avenir de Paulo Fonseca

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 18:00
OL : Fonseca lance un onze attendu face au Slavia Prague

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Paulo Fonseca reste au centre du projet lyonnais, et les dirigeants souhaitent clairement poursuivre l’aventure avec lui.

L’avenir de Paulo Fonseca s’est invité une nouvelle fois dans les discussions à l’issue de la conférence de presse consacrée au bilan du mercato estival de l’OL. Alors que l’entraîneur portugais arrive à la dernière année de son contrat, la direction lyonnaise a affiché sa volonté de le conserver, contrairement à ce qui avait été évoqué il y a plusieurs semaines.

« L’objectif, c’est de continuer avec Paulo »

Matthieu Louis-Jean ne laisse guère de place au doute sur les intentions du club. Le directeur sportif lyonnais souhaite inscrire Fonseca dans la durée, tout en précisant que les discussions sur une prolongation n’ont pas encore débuté. « On essaie de créer une certaine continuité et une certaine stabilité à la direction du club. L’objectif, c’est de continuer avec Paulo. »

Le dirigeant estime également que les deux parties doivent partager cette volonté : « Paulo, c’est quelqu’un de très expérimenté qui connaît sa valeur. On connaît aussi sa valeur. Maintenant, il faut que ça soit une idée partagée. »

Pour Louis-Jean, le bilan de Fonseca reste positif malgré l’élimination de l’OL face à Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions. Il rappelle notamment que la quatrième place obtenue en Ligue 1 la saison dernière constitue le meilleur classement lyonnais sur les six dernières saisons.

Gerlinger : « Cette discussion va venir »

Reste évidemment la question financière. Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, assure que le sujet n’a pas encore été abordé avec le technicien portugais. « On n’en est pas encore là. Je ne connais pas le prix qu’il voulait. Je ne peux pas répondre à ça. »

Le dirigeant explique que le contexte sportif au moment des négociations pourra également peser, notamment en fonction d’une éventuelle qualification européenne. Les discussions pourraient intervenir « peut-être avant Noël ». Gerlinger a enfin choisi l’humour pour conclure sur les prétentions salariales de Fonseca : « Peut-être qu’il va nous demander juste 1 000 € par mois. »

Le message envoyé par l’OL est donc clair : le club veut prolonger Paulo Fonseca, même si aucune négociation concrète n’a encore été engagée. Arrivé à Lyon en janvier 2025 avec un contrat courant jusqu’en juin 2027, le Portugais conserve la confiance de sa direction.

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