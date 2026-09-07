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FC Nantes Mercato : un gardien de L2 a dit oui à Poirier, coup de tonnerre pour Dupé !

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 17:20

Le FC Nantes chercherait bien un nouveau gardien titulaire et aurait ciblé Gaëtan Poussin, mais le Red Star ne compte pas laisser partir son portier.

Le FC Nantes pourrait encore bouger au poste de gardien. Alors que Maxime Dupé avait été recruté cet été pour devenir le numéro 1 des Canaris, la situation aurait évolué rapidement ces derniers jours.

Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, Nantes ne chercherait pas simplement une doublure après la blessure d’Alexis Mirbach. Le club nantais souhaiterait désormais recruter un gardien titulaire, avec Gaëtan Poussin comme piste privilégiée.

Gaëtan Poussin veut rejoindre Nantes

Le portier du Red Star, âgé de 27 ans, aurait été approché par le FC Nantes. D’après Toubache-TER, le discours tenu au gardien aurait été clair : les Canaris souhaitent en faire leur nouveau numéro 1.

Une situation qui aurait séduit Poussin, qui serait favorable à une arrivée à Nantes. Problème : le Red Star s’oppose fermement à son départ. Le gardien est encore sous contrat avec le club audonien jusqu’en 2027.

Cette piste est également évoquée par L’Équipe, qui confirmait dimanche l’intérêt nantais pour Poussin tout en indiquant que son recrutement était jugé difficilement envisageable.

Nantes veut changer de gardien ?

Le dossier est particulièrement surprenant puisque Maxime Dupé avait été présenté comme le numéro 1 nantais lors de son retour au club cet été. Mais ses prestations laissent à désirer depuis le début de la saison.

Le FC Nantes se retrouve donc face à une équation complexe : convaincre le Red Star de libérer son gardien tout en assumant un éventuel changement de hiérarchie avec Maxime Dupé.

Pour l’heure, le club francilien n’entend pas céder. Le dossier Gaëtan Poussin pourrait toutefois continuer à faire parler dans les prochaines heures.

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