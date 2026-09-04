FC Nantes Mercato : les Canaris ont fait signer le Lepaul (Stade Rennais) de la Ligue 2 !

En recrutant Thomas Robinet, le FC Nantes s’est offert un avant-centre expérimenté de Ligue 2 dont le profil rappelle, à sa manière, celui d’Estéban Lepaul.

Le FC Nantes tient son nouvel avant-centre. Les Canaris ont officialisé l’arrivée de Thomas Robinet, recruté en provenance de l’USL Dunkerque dans les dernières heures du mercato. Un renfort expérimenté, mais surtout un profil qui semble parfaitement correspondre à ce que cherchait le club nantais.

À 30 ans, Robinet sort d’une grosse saison avec Dunkerque. En effet, il a inscrit 19 buts en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. L’attaquant avait notamment terminé parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2.

Thomas Robinet, un « Estéban Lepaul » version Ligue 2 ?

Sur X, le profil de la nouvelle recrue nantaise a rapidement suscité une comparaison intéressante. Certains observateurs décrivent dans les séquences consacrées à Robinet un « 9 à l’ancienne », davantage basé sur le placement, le geste juste et la capacité à dévier les ballons pour ses partenaires que sur les actions spectaculaires.

Une analyse à laquelle Emmanuel Merceron a répondu par une formule assez parlante : « le Esteban Lepaul de la L2 ? ». Réponse claire : « Carrément. En plus laborieux, plus L2, mais c’est le profil. »

La comparaison ne signifie évidemment pas que Robinet possède aujourd’hui le rendement ou le niveau d’Estéban Lepaul, devenu une référence offensive en Ligue 1. Le Rennais a notamment terminé la saison 2025-2026 avec 21 buts en championnat, après avoir explosé au plus haut niveau.

Mais elle permet de cerner le style recherché par Nantes : celui d’un véritable numéro 9, capable de se faire oublier avant d’apparaître au bon endroit, de jouer en remise et de peser dans la surface.

Nantes mise sur un vrai spécialiste du but

Le choix de Robinet n’est donc pas anodin. Après avoir recruté Killian Corredor, les Canaris ajoutent un deuxième attaquant habitué aux joutes de Ligue 2. Le club a officiellement annoncé un contrat de deux ans, plus une année en option avec l’ancien Dunkerquois.

Son arrivée intervient également dans un contexte où Nantes avait besoin de renforcer son secteur offensif après plusieurs départs. L’opération était estimée autour de 1,5 million d’euros, après une première offre nantaise refusée quelques jours auparavant.

Le pari des Canaris est donc clair : miser sur un attaquant expérimenté, efficace et peu dépendant du spectaculaire. Un profil de vieux briscard de la Ligue 2, capable de faire basculer un match sur un placement ou un geste. Et si la comparaison avec Lepaul se confirme sur le terrain, Nantes pourrait bien avoir réalisé un joli coup.