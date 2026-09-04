Maik Nawrocki blessé et absent au moins six mois, les supporters du RC Lens souhaitent recruter un joker médical.

Le gros coup dur subi par Maik Nawrocki continue de faire parler au RC Lens. Victime d’une grave blessure, le défenseur polonais devrait manquer au moins six mois de compétition. Une absence particulièrement longue qui oblige Dino Toppmöller à revoir ses plans dans un secteur où les Sang et Or doivent désormais trouver davantage de garanties.

Les supporters du RC Lens veulent du renfort

Face à cette situation, une question revient forcément : le RC Lens doit-il recruter un joker médical ?But! Lens a justement décidé de sonder les supporters lensois sur le sujet avec une question simple : « Maik Nawrocki blessé, le RC Lens doit-il recruter un joker médical ? » Et le résultat est particulièrement clair. Les supporters interrogés se sont massivement prononcés en faveur d’un renfort supplémentaire : 78,2 % des votants ont répondu « OUI », contre seulement 21,8 % pour le « NON ».

Un résultat qui traduit une véritable attente autour de ce dossier. Pour une très large majorité des supporters, l’absence de Nawrocki justifie donc l’arrivée d’un nouveau défenseur afin de renforcer l’effectif et permettre au staff de disposer d’une solution supplémentaire.

Une position éloignée de celle du club

Le problème, c’est que cette volonté populaire ne correspond pas, pour le moment, aux intentions du RC Lens. Le staff de Dino Toppmöller n’entend effectivement pas recruter de joker médical à ce stade. Le club souhaite donc faire confiance aux joueurs déjà présents dans l’effectif et trouver des solutions en interne. Une décision qui pourrait forcément alimenter les discussions autour du RC Lens, surtout avec une indisponibilité estimée à au moins six mois pour Nawrocki. Le technicien du RC Lens dispose malgré tout de plusieurs possibilités.

Ruben Aguilar pourrait notamment être utilisé ponctuellement dans l’axe pour apporter son expérience aux jeunes défenseurs. Mais cette solution dépend également des besoins sur les côtés, notamment avec l’absence prolongée de Saud Abdulhamid. Toppmöller va donc devoir jongler avec son effectif afin de maintenir suffisamment de stabilité dans son arrière-garde. Pour l’instant, le choix du club est clair : pas de joker médical. Même si le sondage réalisé par But! montre que les supporters ne partagent clairement pas cette position. La situation pourrait-elle évoluer dans les prochaines semaines ?