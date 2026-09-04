OM : Bruno Genesio a déjà annoncé le prochain cauchemar du mercato

Alors que le mercato vient à peine de fermer en France, Bruno Genesio pense déjà à l’hiver et prévient : l’OM pourrait encore vivre des semaines agitées.

Le soulagement est réel, mais pas encore total pour Bruno Genesio. Depuis la fermeture du mercato en France, l’entraîneur de l’OM peut enfin travailler avec un groupe stabilisé. Mais certains marchés étrangers restent ouverts et pourraient encore provoquer quelques mouvements de dernière minute.

L’OM a connu un été particulièrement animé dans le sens des départs, avec onze joueurs concernés : Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber, Geronimo Rulli, Hamed Traoré, Pierre-Emile Aubameyang, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir, Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard.

Genesio reste prudent

Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio n’a pas caché son soulagement après un mercato qu’il a vécu comme une période longue et difficile. L’entraîneur marseillais sait toutefois que la menace n’est pas complètement écartée, et que le marché d’hiver va également être éprouvant.

« Sur le mercato, je suis toujours prudent parce que dans le football, tout est possible, dans un sens comme dans l’autre. A priori, l’effectif d’aujourd’hui sera celui qui va faire l’année. Après, il y aura un nouveau mercato (cet hiver) donc on aura encore mal à la tête », a-t-il expliqué.

Encore quelques marchés ouverts

La vigilance reste donc de mise à Marseille. La Turquie et le Portugal peuvent encore enregistrer des transferts jusqu’au 4 septembre, tandis que l’Arabie saoudite dispose d’une fenêtre beaucoup plus longue.

Autrement dit, même si l’OM ne peut plus recruter normalement en France, certains clubs étrangers ont encore la possibilité de venir tenter leur chance pour un joueur marseillais. Genesio devra donc patienter encore un peu avant de considérer son effectif comme définitivement figé, avant de remettre ça dans quelques mois !