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FRANCE

OL : la compo de Fonseca pour affronter Auxerre est connue

Par William Tertrin - 4 Sep 2026, 18:02
OL : Les dernières 48 heures du mercato virent à l’urgence

Voici la compo de l’OL pour affronter l’AJ Auxerre dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, l’OL reçoit l’AJ Auxerre pour la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 19 heures au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Morton, Bidstrup, Tolisso (cap) – Nuamah, Openda, Sulc.

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