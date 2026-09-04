FC Nantes : énorme nouvelle avant Nancy, deux joueurs font leur grand retour !

Le FC Nantes a enregistré deux bonnes nouvelles avant la réception de Nancy, avec les retours à l’entraînement de Sékou Doucouré et Ignatius Ganago.

À trois jours de la réception de l’AS Nancy Lorraine à la Beaujoire, le FC Nantes poursuit sa préparation sous les ordres de Grégory Poirier. Après le match nul spectaculaire obtenu à Guingamp (3-3), les Canaris ont enregistré plusieurs évolutions au sein de leur groupe, comme rapporté par Tribune Nantaise.

Doucouré et Ganago de retour avec le collectif

Absent lors du déplacement en Bretagne, Sékou Doucouré a participé à la séance collective organisée jeudi à la Beaujoire. Même constat pour Ignatius Ganago, qui était lui aussi en phase de reprise.

Ces deux retours constituent une bonne nouvelle pour Grégory Poirier, qui pourrait donc compter sur eux lundi soir face à Nancy. Leur présence dans le groupe dépendra toutefois de leur état physique dans les prochains jours.

Centonze et Corredor toujours à l’écart

En revanche, la situation évolue moins favorablement pour Fabien Centonze et Killian Corredor. Les deux joueurs n’étaient toujours pas présents lors de cette séance collective.

Centonze est touché au genou tandis que Corredor souffre des ischio-jambiers. Leur absence constitue un nouveau point d’interrogation avant la réception de Nancy.

Autre élément à surveiller : les quatre recrues arrivées en fin de mercato, Fodé Doucouré, Amin Cherni, Balthazar Pierret et Thomas Robinet, ont participé à l’entraînement et pourraient connaître leurs débuts sous le maillot nantais lundi.