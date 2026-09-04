Devant la grave blessure et la longue indisponibilité de Maik Nawrocki, le RC Lens pourrait opter pour une solution inattendue en défense centrale.

Le RC Lens doit rapidement trouver des solutions après le gros coup dur subi par Maik Nawrocki. Victime d’une grave blessure, le défenseur polonais sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une absence qui oblige forcément Dino Toppmöller à revoir ses plans dans un secteur où les Sang et Or souhaitent également accompagner plusieurs jeunes joueurs.

Maik Nawrocki blessé, le RC Lens doit-il recruter un joker médical ? — But! RC Lens (@ButRCLens) September 3, 2026

Pour le moment, la direction du RC Lens n’envisage pas de recruter un joker médical. Le staff doit donc composer avec les éléments déjà présents dans l’effectif. Et une option inattendue pourrait justement être étudiée.

Aguilar, une solution ponctuelle dans l’axe du RC Lens ?

Selon L’Équipe, Ruben Aguilar représente une autre possibilité pour occuper ponctuellement le poste de défenseur central. À 33 ans, le piston possède une expérience importante du haut niveau et pourrait ainsi apporter un peu de sérénité à une défense relativement jeune. Une solution qui permettrait à Toppmöller de ne pas exposer trop rapidement certains jeunes joueurs, tout en disposant d’un élément expérimenté capable de dépanner dans l’axe. Mais cette option comporte également une difficulté.

Ruben Aguilar pourrait être contraint de rester dans son rôle habituel. Avec l’absence prolongée de Saud Abdulhamid, victime d’un œdème consécutif à une béquille, le technicien lensois pourrait en effet avoir besoin de lui dans son couloir. Aguilar pourrait donc être reconduit sur le côté samedi, ce qui limiterait naturellement les possibilités de l’utiliser dans l’axe. Toppmöller devra ainsi trouver le meilleur équilibre entre les différents besoins de son équipe.

Une équation compliquée pour Toppmöller

La blessure de Nawrocki intervient donc au mauvais moment pour le RC Lens. Le staff doit désormais gérer une défense privée d’un élément important tout en conservant suffisamment d’expérience autour de ses jeunes pousses. L’idée d’utiliser Aguilar dans l’axe montre justement que plusieurs scénarios sont étudiés en interne. Mais tant que Saud Abdulhamid ne sera pas disponible, cette solution restera difficile à mettre en place.

Dino Toppmöller pourrait donc finalement privilégier une autre combinaison en défense centrale pour la réception de samedi. Une chose est certaine : avec l’absence de Nawrocki et les incertitudes autour de plusieurs postes, le technicien lensois va devoir faire preuve d’imagination.