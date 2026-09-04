Le FC Barcelone souhaite intégrer un parc d’attractions au sein du complexe du Spotify Camp Nou.

Le FC Barcelone ne compte visiblement pas faire du nouveau Camp Nou un simple stade de football. Alors que le projet de rénovation de l’enceinte catalane continue de transformer l’environnement du club, Joan Laporta et sa direction souhaitent désormais enrichir considérablement l’expérience proposée aux visiteurs.

Un parc d’attractions au Camp Nou

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone doit présenter lors de son Assemblée générale ordinaire, prévue le 19 septembre, un accord conclu avec Babylon Park Spain SL. L’objectif est clair : installer des espaces de jeux et de loisirs au sein du complexe du Spotify Camp Nou. Le projet prévoit la concession de plusieurs espaces pendant une période supérieure à cinq ans. Mais avant sa mise en œuvre, l’accord devra obtenir l’approbation des membres délégués du FC Barcelone.

Le club devrait d’ailleurs présenter davantage de détails concernant cette opération lors de séances d’information organisées en amont de l’Assemblée générale. Pour le Barça, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de faire du Camp Nou une véritable destination de loisirs. L’idée serait notamment de proposer une activité supplémentaire aux familles et aux enfants, y compris les jours de match.

Babylon Park, un concept déjà bien développé

Le partenaire choisi par le FC Barcelone n’est pas un inconnu dans le secteur. Originaire d’Israël, Babylon Park exploite déjà plusieurs espaces de loisirs à travers le monde, notamment à Tel Aviv, Haïfa, Glilot, Ashdod et Beer-Sheva. L’entreprise possède également des implantations à Londres, Belgrade et Leganés, près de Madrid. C’est justement le site de Leganés qui permet de se faire une idée du concept envisagé à Barcelone. Installé dans le centre commercial Westfield Parquesur sur environ 1 200 m², Babylon Park propose une multitude d’attractions destinées notamment aux familles.

Le concept ne se limite pas à quelques bornes d’arcade. Le parc de Leganés comprend notamment des montagnes russes couvertes, une tour de chute libre, des chaises volantes et différents jeux pour enfants. Les visiteurs peuvent également retrouver des bornes d’arcade, des simulateurs, du basketball ou encore de l’air hockey. Des espaces spécialement aménagés pour les anniversaires sont également proposés. Un modèle qui pourrait donc parfaitement compléter l’offre déjà développée autour du Camp Nou. Et les plus jeunes supporters pourraient être les premiers à en profiter.