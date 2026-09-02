FC Barcelone Mercato : Laporta n’a pas dit son dernier mot pour Alvarez !

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone n’a pas renoncé à Julián Alvarez. Malgré l’intransigeance de l’Atlético de Madrid et l’échec de plusieurs propositions pouvant atteindre 130 millions d’euros, le club catalan aurait conservé une enveloppe colossale pour revenir à la charge. Les Colchoneros réclameraient jusqu’à 150 millions d’euros pour libérer l’Argentin. Le prochain feuilleton est déjà lancé.

Julián Alvarez, le grand perdant du mercato

Julián Alvarez avait clairement ouvert la porte à un départ de l’Atlético de Madrid durant la Coupe du monde 2026. Sans citer directement le FC Barcelone, l’attaquant argentin avait exprimé son envie de changer d’air et de rejoindre le club dont il rêve.

Le message avait parfaitement été compris en Catalogne. Les dirigeants barcelonais ont multiplié les approches auprès de l’Atlético et auraient formulé plusieurs propositions supérieures à 100 millions d’euros.

Mais le club madrilène n’a jamais réellement ouvert la porte à son rival. Diego Simeone et sa direction considèrent toujours Alvarez comme un élément majeur de leur projet et ne souhaitaient surtout pas le renforcer directement.

Même avec la volonté du joueur et la pression exercée par ses représentants, le Barça n’est pas parvenu à faire céder les Colchoneros. L’Argentin est donc resté à Madrid contre son gré.

Une proposition montée jusqu’à 130 M€

Le FC Barcelone aurait pourtant réalisé des efforts considérables pour conclure l’opération. Selon Santi Ovalle, le club catalan serait monté jusqu’à 130 millions d’euros dans les discussions.

Une somme déjà gigantesque, mais encore insuffisante pour convaincre l’Atlético. La direction madrilène aurait adopté une position très ferme avec Barcelone, tout en se montrant davantage disposée à discuter avec des clubs étrangers.

Arsenal s’est notamment intéressé au champion du monde argentin. Manchester City aurait également envisagé de rapatrier son ancien attaquant dans les dernières heures du mercato.

Mais Julián Alvarez avait une préférence très claire. Il ne voulait pas retourner en Angleterre et souhaitait uniquement rejoindre le Barça.

Cette position a limité ses possibilités et permis à l’Atlético de conserver le contrôle du dossier.

Laporta s’était publiquement déclaré

Habituellement prudent lorsqu’il évoque les joueurs sous contrat avec d’autres clubs, Joan Laporta avait cette fois assumé publiquement l’intérêt du FC Barcelone.

« Nous sommes toujours très intéressés par Julián Alvarez. Nous souhaitons que notre offre soit acceptée. Nous voulons agir dans le plus grand respect. Faites savoir à l’Atlético de Madrid que, s’ils sont disposés à vendre Julián Alvarez cet été, nous serions prêts à l’acheter », avait déclaré le président barcelonais.

Cette sortie confirmait que l’Argentin constituait bien la priorité absolue du club pour succéder à Robert Lewandowski.

Mais malgré cette déclaration et les différentes offres transmises, l’Atlético n’a jamais assoupli sa position. Le Barça a donc dû activer une solution beaucoup moins coûteuse.

Gabriel Jesus, une solution provisoire ?

Après les départs de Robert Lewandowski à Chicago, Ferran Torres au PSG et Marcus Rashford à Manchester United, Barcelone devait impérativement renforcer son attaque.

Les Blaugrana ont finalement recruté Gabriel Jesus pour seulement 10 millions d’euros. Une opération intéressante financièrement, mais qui ne change pas les plans à long terme du club.

Le Brésilien doit apporter son expérience et occuper immédiatement le poste d’avant-centre. Il ne serait toutefois pas considéré comme l’alternative définitive à Julián Alvarez.

En évitant de dépenser une somme importante sur un autre attaquant, le Barça a surtout conservé une grande partie du budget initialement réservé à l’Argentin.

Une nouvelle offensive dès le prochain mercato

D’après les informations de la Cadena SER, le FC Barcelone prévoit de revenir à la charge au cours des prochaines périodes de transferts.

« Ils reviendront à la charge lors du prochain mercato. Le Barça a économisé l’argent qu’il comptait dépenser pour un attaquant de pointe. Aucun autre joueur sur le marché ne les a convaincus », a expliqué Santi Ovalle.

Une offensive pourrait donc être lancée dès janvier, même si un transfert hivernal entre deux concurrents directs paraît difficile à imaginer. L’été prochain semble constituer une échéance plus réaliste.

Le club catalan disposerait alors de plusieurs mois pour préparer son financement, discuter avec le joueur et tenter de convaincre l’Atlético.

L’Atlético réclamerait 150 M€

Le prix fixé par les Colchoneros a de quoi refroidir les ardeurs barcelonaises. Selon El Chiringuito, l’Atlético aurait demandé à Julián Alvarez d’apporter une offre de 150 millions d’euros pour obtenir un bon de sortie.

À ce tarif, l’Argentin deviendrait l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du football. Barcelone devrait probablement réaliser plusieurs ventes et continuer d’assainir ses finances pour financer une telle opération.

Le Barça pourrait également tenter d’intégrer des bonus ou un joueur dans les négociations afin de se rapprocher des exigences madrilènes.

Reste à savoir si l’Atlético maintiendra cette position jusqu’au bout. Un joueur ouvertement décidé à partir peut rapidement devenir difficile à conserver, surtout si le club catalan revient avec une proposition impossible à refuser.

Alvarez prêt à attendre le Barça

Julián Alvarez devra désormais patienter. L’attaquant reste sous contrat avec l’Atlético et devra continuer à se montrer professionnel sous les ordres de Diego Simeone.

Sa volonté de rejoindre Barcelone demeure cependant intacte. Le joueur aurait fait savoir à son entourage qu’il n’envisageait toujours aucune autre destination.

Cette détermination représente le principal atout du Barça. Arsenal ou Manchester City disposent peut-être de moyens financiers supérieurs, mais le club catalan possède la préférence absolue de l’Argentin.

Le premier assaut a échoué malgré une proposition pouvant atteindre 130 millions d’euros. Barcelone prépare désormais le suivant. Et pour arracher Julián Alvarez à l’Atlético, Joan Laporta sait qu’il faudra probablement lancer une offre véritablement monstrueuse.