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FRANCE

PSG Mercato : Paris officialise 6 signatures, une 7e bientôt bouclée ?

Par William Tertrin - 4 Sep 2026, 21:20
Luis Enrique (PSG)

Le PSG sécurise son avenir avec une vague de prolongations concernant Luis Enrique, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz.

Le PSG passe à l’offensive pour assurer la stabilité de son projet. Le club parisien a officialisé ce vendredi soir la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2030, ainsi que celles de cinq joueurs importants de son effectif : Lucas Beraldo (2031), Senny Mayulu (2031), João Neves (2031), Willian Pacho (2031) et Fabián Ruiz (2028).

Luis Enrique au cœur du projet

La prolongation de Luis Enrique constitue évidemment l’un des éléments majeurs de cette opération. L’entraîneur espagnol reste au centre du projet sportif parisien, alors que le PSG aborde une nouvelle saison avec l’ambition de continuer à jouer les premiers rôles en France et en Ligue des champions.

Après avoir déjà sécurisé plusieurs dossiers importants, le club parisien envoie donc un message clair : le PSG veut construire dans la durée et conserver les hommes qui incarnent son projet sportif. Et ce n’est pas terminé, car RMC Sport confirme que « Ousmane Dembélé devrait être le prochain. Négociations toujours en cours avec le PSG ».

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