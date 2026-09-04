RC Lens : Allan Saint-Maximin sort du silence après les révélations sur son départ

Visé par de nouvelles révélations sur son départ du RC Lens, Allan Saint-Maximin a réagi d’une manière particulièrement énigmatique sur les réseaux sociaux.

Le dossier Allan Saint-Maximin prend une nouvelle tournure. Alors que de nouvelles informations concernant son passage au RC Lens circulent, l’ancien attaquant lensois a choisi de répondre directement sur les réseaux sociaux.

Un post relayant les révélations de L’Équipe affirme notamment que son absence lors de la parade organisée dans les rues de Lens après la victoire en Coupe de France aurait été très mal perçue en interne. Le joueur avait expliqué cette absence par des maux de ventre, mais cet épisode aurait notamment contribué à refroidir le Racing concernant une éventuelle prolongation.

La réponse énigmatique de Saint-Maximin

Face à cette publication, Allan Saint-Maximin n’a pas livré de longue explication. L’international français s’est contenté de réagir avec deux émojis : 🤦🏾‍♂️🤥.

Cette réaction intervient alors que le joueur avait jusqu’ici affiché une image très positive de son passage dans l’Artois. Au moment de quitter Lens, il avait notamment expliqué avoir « vraiment passé un bon moment à Lens », malgré une aventure de seulement quelques mois.