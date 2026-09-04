OL – Auxerre : Nuamah en feu, les Lyonnais en tête de Ligue 1… découvrez les notes !

Ce vendredi soir, l’OL a disposé de l’AJ Auxerre (3-1, buts de Bacher, Athekame et Nuamah) pour son deuxième match de suite au Groupama Stadium. Les Gones prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 avant les 8 autres matchs de la 3ème journée. Découvrez les notes des joueurs de l’OL après cette victoire face à l’AJ Auxerre.

Note du match : 15/20

Homme du match : Ernest Nuamah (8)

Les notes des Gones :

Greif (6) : trop statique sur les deux buts qu’il prend en première période (un a été refusé pour une faute au préalable), le Slovaque s’est bien rattrapé en sortant quelques arrêts en deuxième période. Une prestation finalement correcte pour le gardien de l’OL face à Auxerre.

Athekame (6,5) : du déchet dans les passes mais de l’activité et un joli but d’une frappe à l’entrée de la surface (31ème). On voit vraiment la différence d’envie et de grinta par rapport à Ainsley Maitland-Niles. Le Lyonnais a apporté beaucoup d’intensité dans son couloir.

Bacher (6,5) : l’Autrichien a certes raté quelques passes et est un peu court sur le but du 2-1 d’Archer (42ème), mais il a aussi apporté sa taille avec un but sur corner pour débloquer Lyon (27ème). Une prestation intéressante malgré quelques approximations. Remplacé par Kluivert (86ème).

Niakhaté (5,5) : s’il a joué quelques coups en dilettante à l’image du but refusé à Archer, le Sénégalais a globalement maîtrisé son sujet. Il a participé à la solidité défensive de l’OL malgré quelques moments de relâchement.

Abner (5,5) : plus discret que d’habitude dans ses projections offensives, le Brésilien avait surtout pour objectif de fermer le couloir à Namaso. Réussi sur ce plan. Une prestation sérieuse et appliquée du latéral lyonnais.

Bidstrup (7) : du pressing et une activité folle dans le cœur du jeu. Un véritable joueur d’intensité que les supporters, qu’il aime haranguer, vont rapidement adopter. Une grosse prestation au milieu de terrain. Remplacé par Tessmann (75ème).

Morton (6) : en 6 d’un milieu avec plus d’intensité, l’Anglais a pu distribuer le jeu depuis derrière. Sans esbroufe mais avec efficacité, il a contribué à la maîtrise du milieu lyonnais. Remplacé par Nartey (86ème).

Tolisso (5,5) : un peu moins en vue que d’habitude, le capitaine a fait son match. Le milieu de l’OL a participé au contrôle du jeu sans parvenir à autant peser qu’à son habitude.

Nuamah (8) : le Ghanéen avait des jambes de feu et le dribble efficace ce vendredi. Une passe décisive sur corner, suivie d’un but où il se joue dans un petit périmètre de trois défenseurs. Une prestation XXL qui lui vaut logiquement le titre d’homme du match. Remplacé par Merah (67ème).

Sulc (6) : le Tchèque retrouvait un rôle de faux 9, son contre-pressing si précieux au collectif et même ses stats qu’on ne voit pas venir : une passe décisive à son crédit. Une prestation utile dans le dispositif de Paulo Fonseca. Remplacé par Boudache (67ème), qui a trouvé la barre sur une énorme occasion (89ème).

Openda (7) : le Belge bouge beaucoup, se démarque, se crée des situations mais n’est pas en réussite. La VAR lui a retiré un but d’une épaule (20ème). Diop lui a fait barrage deux fois (7ème et 45ème+2) et il a raté deux autres situations en duel face au portier icaunais (16ème et 82ème). Très actif dans le secteur offensif, il ne lui manque désormais que la réussite pour concrétiser ses occasions. Quand ça va passer…

Conclusion : l’OL domine Auxerre malgré l’arbitrage

Comme face au Havre, l’OL n’a pas été aidé par l’arbitrage avec deux penaltys oubliés par Rudy Buquet dans les 10 premières minutes et un but d’Openda refusé par la VAR pour un micro hors-jeu. Mais les hommes de Paulo Fonseca étaient très au-dessus d’une équipe de l’AJ Auxerre décevante et logiquement dernière de Ligue 1 avec trois défaites en autant de matchs.

Avec cette victoire 3-1 face à l’AJ Auxerre, l’OL confirme son bon début de saison et s’installe provisoirement en tête du championnat avant les huit autres rencontres de la 3ème journée. Les performances d’Ernest Nuamah, de Bidstrup et des autres Lyonnais permettent aux Gones de poursuivre leur dynamique au Groupama Stadium.