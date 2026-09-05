À deux jours de recevoir Nancy à la Beaujoire (20h45), Grégory Poirier a fait le point sur son groupe du FC Nantes en conférence de presse.

Le FC Nantes poursuit sa préparation avant la réception de Nancy, lundi soir à la Beaujoire. Pour cette rencontre comptant pour la 5e journée de Ligue 2, Grégory Poirier devra encore composer avec une petite infirmerie. Mais le nouveau coach des Canaris a également annoncé plusieurs bonnes nouvelles en conférence de presse.

Deux absences confirmées au FC Nantes

Grégory Poirier a d’abord confirmé que deux joueurs ne seront pas disponibles pour affronter Nancy : « On aura juste les absences de Fabien Centonze et de Killian Corredor. » Les deux joueurs manqueront donc à l’appel pour cette nouvelle échéance.

Fabien Centonze est toujours touché au genou, tandis que Killian Corredor est également indisponible. Les deux joueurs du FC Nantes étaient déjà absents lors de la préparation du déplacement à Guingamp. Une situation qui constitue forcément un petit coup dur pour Poirier, qui cherche encore à trouver la meilleure formule avec son nouvel effectif.

Ganago et Doucouré de retour

Mais le bilan médical du FC Nantes ne s’arrête pas là. Et cette fois, les nouvelles sont nettement plus positives. Grégory Poirier a annoncé le retour d’Ignatius Ganago et de Sékou Doucouré : « On a en revanche le retour d’Igniatius Ganago et de Sekou Doucouré. » Une double bonne nouvelle pour le technicien nantais. Les deux joueurs avaient manqué le déplacement à Guingamp, mais ont depuis retrouvé l’entraînement collectif. Leur retour offre donc deux solutions supplémentaires au FC Nantes avant cette rencontre importante.

Pour Grégory Poirier, cette évolution est forcément appréciable. Le retour de Ganago est notamment intéressant pour apporter une solution offensive supplémentaire, tandis que Doucouré offre une option de plus dans le secteur défensif ou au milieu selon les choix du technicien. Et avec les recrues arrivées lors des dernières heures du mercato, Poirier dispose désormais de plusieurs nouveaux profils à intégrer. Reste maintenant à savoir si ces bonnes nouvelles permettront au FC Nantes de trouver le chemin de la victoire.