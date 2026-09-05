FC Barcelone : Flick donne des nouvelles de Yamal avant Valence

L’absence de Lamine Yamal à l’entraînement collectif du FC Barcelone avait suscité quelques inquiétudes à la veille du déplacement à Valence. Hansi Flick a finalement levé les doutes : l’ailier espagnol a simplement reçu un coup et sera bien disponible pour la rencontre.

Plus de peur que de mal pour Lamine Yamal. À la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Valence, l’absence du jeune ailier lors du début de la dernière séance collective avait forcément fait réagir.

À seulement 19 ans, Yamal est devenu l’un des éléments essentiels du dispositif d’Hansi Flick. Son absence aurait donc représenté un sérieux coup dur pour les Blaugrana.

Mais l’entraîneur allemand s’est rapidement montré rassurant.

Yamal a simplement reçu un coup

Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a expliqué la raison de l’absence de Lamine Yamal avec le reste du groupe.

Le joueur avait simplement reçu un coup.

« Il a reçu un coup et il était préférable pour lui de s’entraîner à un rythme plus lent, mais il est en parfaite forme pour demain », a expliqué le technicien barcelonais.

Une précision qui devrait immédiatement rassurer les supporters catalans.

Le staff du Barça a tout simplement décidé de ne prendre aucun risque avec sa jeune star à quelques heures d’un rendez-vous important en Liga.

Un entraînement à part

Lamine Yamal n’a donc pas été totalement privé d’entraînement.

Après avoir été ménagé avec le reste de ses partenaires, l’international espagnol a effectué une séance individuelle plus tard dans la journée.

Hansi Flick a confirmé que son joueur avait bien repris le travail.

« Il est allé s’entraîner plus tard. Il sera en forme pour demain. »

Le message est donc particulièrement clair : sauf nouveau problème, Lamine Yamal sera bien présent dans le groupe barcelonais pour affronter Valence.

Un énorme soulagement pour Flick

Cette nouvelle est forcément importante pour Hansi Flick.

Lamine Yamal occupe désormais une place centrale dans l’animation offensive du FC Barcelone. Sa capacité à éliminer, accélérer et créer des occasions en fait une arme majeure pour les Catalans.

Le Barça pourra donc compter sur lui pour ce déplacement à Mestalla.

Après les interrogations provoquées par son absence de la séance collective, le staff peut désormais souffler.

Il ne s’agissait finalement pas d’une nouvelle blessure, mais simplement d’un coup reçu qui a incité le club à la prudence.

Yamal bien présent contre Valence ?

Le verdict est donc plutôt positif.

Hansi Flick assure que son joueur est en parfaite forme pour la rencontre et Lamine Yamal a pu s’entraîner séparément plus tard dans la journée.

Le jeune Espagnol devrait ainsi pouvoir tenir sa place face à Valence dimanche à 16h15.

Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui pourra compter sur son joyau pour ce déplacement qui s’annonce particulièrement intéressant.

Les inquiétudes sont donc dissipées.

Yamal a été ménagé, mais il devrait bien être au rendez-vous.