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FRANCE

PSG Mercato : le départ de Doué pourrait rapporter gros à Paris

Par Bastien Aubert - 5 Sep 2026, 13:00
Nasser al-Khelaïfi (PSG)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Parti du PSG en janvier dernier, Eddy Doué pourrait déjà quitter le Portugal. Plusieurs clubs turcs se sont positionnés pour recruter le milieu de terrain, avec une offre qui pourrait profiter financièrement à Paris.

Le mercato réserve parfois de belles surprises. Quelques mois seulement après avoir quitté le PSG, Eddy Doué pourrait déjà changer de championnat.

Le PSG surveille le dossier de près 

Le milieu de terrain ivoirien est actuellement sous contrat avec l’Estrela Amadora, au Portugal mais son profil aurait attiré l’attention de plusieurs formations turques. Et dans cette histoire, le PSG pourrait réaliser une très belle opération financière.

Selon L’Équipe, Istanbul Basaksehir et Trabzonspor ont tenté de recruter Eddy Doué dans les dernières heures du marché turc. Les deux clubs auraient transmis des propositions à l’Estrela Amadora afin de convaincre le club portugais de lâcher son jeune milieu de terrain. La dernière offre serait estimée à environ 6 millions d’euros. Aucun accord définitif n’a toutefois été annoncé, ni entre les clubs ni concernant les conditions contractuelles du joueur. 

Paris pourrait toucher 50 % !

Si Eddy Doué venait finalement à rejoindre la Turquie, le PSG aurait une excellente raison de suivre attentivement les négociations. Lors de son départ vers l’Estrela Amadora en janvier, le club parisien avait négocié un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Et ce pourcentage serait particulièrement important : le PSG doit toucher 50 % du montant d’un éventuel transfert. Concrètement, une vente autour de 6 millions d’euros pourrait donc permettre à Paris de récupérer environ 3 millions d’euros. Une somme intéressante pour un joueur qui avait quitté le PSG à titre définitif quelques mois plus tôt.

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