Luis Enrique a fait le bilan de la défaite du PSG contre l’AS Monaco vendredi soir au Parc des Princes (1-2) lors de la 3e journée de Ligue 1.

Le PSG a connu une soirée frustrante face à Monaco. Malgré une domination parisienne, les Monégasques ont réussi à repartir du Parc des Princes avec les trois points (2-1).

Luis Enrique ne s’inquiète pas après la défaite du PSG

Une efficacité maximale qui a forcément suscité quelques interrogations, notamment sur la capacité du PSG à concrétiser ses occasions. Pour Luis Enrique, il n’y a toutefois aucune raison de tirer la sonnette d’alarme. Le technicien espagnol estime notamment que la réussite était clairement du côté monégasque.

« Non, il ne faut pas s’inquiéter. C’est un moment particulier. Aujourd’hui (vendredi), combien de frappes (cadrées) a fait Monaco ? Deux. Combien de buts ? Deux. On verra à la fin de la saison si ça s’équilibre. La malchance a été là pour nous », a-t-il analysé en conférence de presse. Pour Luis Enrique, cette défaite ne remet donc pas en question la dynamique du PSG. L’entraîneur préfère retenir le caractère particulier de cette rencontre et estime que l’efficacité finira par s’équilibrer au fil de la saison.

Pas de polémique autour de Lucas Digne

L’absence de Lucas Digne dans le groupe parisien avait également alimenté les discussions avant la rencontre. Alors que le latéral gauche était annoncé comme une possibilité pour débuter, il n’avait finalement pas été convoqué. Luis Enrique a rapidement désamorcé cette situation.

« Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors (du groupe) à chaque match. Il n’y a pas de sujet. Lucas, je le connais très bien, il n’y a rien de spécial », a-t-il clarifié. Le message est donc clair : l’absence de Digne relève de la gestion du groupe et non d’un problème particulier avec le joueur. Avec un effectif particulièrement fourni, Luis Enrique devra effectivement faire des choix à chaque journée.

Dembélé va progressivement retrouver du temps de jeu

Autre sujet qui faisait parler : la présence d’Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi. Le Ballon d’Or en titre n’a disputé que les dernières minutes de la rencontre, mais Luis Enrique assume totalement cette gestion : « Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes. Ousmane avait fait un effort pour jouer les deux Supercoupes (Supercoupe d’Europe et Trophée des champions). Après, il a pris un peu de repos. À présent, on commence à augmenter les temps de jeu. » L’entraîneur du PSG s’est même montré satisfait de son retour : « Aujourd’hui, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. On est content de le voir de retour et ce sera comme ça pour les prochains matches. »

Cette défaite face à Monaco constitue donc un premier accroc pour le PSG en Ligue 1. Luis Enrique refuse néanmoins de dramatiser et assure que les choix concernant Digne et Dembélé répondent avant tout à une logique de gestion. Paris devra désormais rapidement repartir de l’avant afin d’éviter que cette première défaite ne fasse naître davantage de doutes. Le calendrier offrira rapidement au PSG l’occasion de répondre sur le terrain.