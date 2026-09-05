Si le Stade Rennais a échoué à faire revenir Martin Terrier au mercato estival, Franck Haise a déjà son alter-ego dans ses rangs : Estéban Lepaul.

Le Stade Rennais voulait retrouver Martin Terrier. Le club breton a finalement échoué à faire revenir son ancien attaquant lors du mercato estival mais quelques jours plus tard, un autre joueur commence sérieusement à faire oublier cette piste. Son nom : Estéban Lepaul.

Lepaul enchaîne les buts… comme Terrier en 2022

L’attaquant du Stade Rennais vient de frapper très fort contre Le Mans. Auteur d’un doublé, Estéban Lepaul a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets et poursuit surtout une série complètement folle. Le Rennais a désormais marqué lors de chacun de ses sept derniers matches de Ligue 1.

Une performance qui le place déjà dans une catégorie très particulière dans l’histoire du club breton. Depuis qu’Opta dispose de données sur cette statistique, soit depuis la saison 1947-1948, un seul joueur du Stade Rennais a fait mieux dans l’élite. Il s’agit d’Hervé Guermeur, auteur d’une série de huit matches consécutifs avec au moins un but en 1972. Lepaul n’est donc plus qu’à une rencontre de rejoindre cette référence historique.

Cette performance rappelle également un certain Martin Terrier. Au XXIe siècle, Estéban Lepaul est seulement le deuxième joueur du Stade Rennais à réussir une telle série en Ligue 1. Le précédent n’était autre que Terrier. Entre mars et avril 2022, l’ancien attaquant du Stade Rennais avait lui aussi marqué lors de sept matches consécutifs dans l’élite. Le parallèle est forcément savoureux. Alors que Rennes n’a pas réussi à rapatrier Terrier cet été, Lepaul vient donc de reproduire une performance que son prédécesseur avait réalisée quelques années auparavant. Et il pourrait même faire mieux.

Haise tient le nouveau leader offensif du Stade Rennais

Sous les ordres de Franck Haise, Estéban Lepaul semble avoir franchi un nouveau cap. Sa régularité devant le but est évidemment une excellente nouvelle pour le Stade Rennais, qui peut désormais compter sur un attaquant en pleine confiance. Le doublé contre Le Mans vient confirmer cette impression. Match après match, Lepaul pèse sur les défenses et continue d’empiler les buts. Le plus impressionnant reste peut-être sa régularité : ce n’est plus un simple coup d’éclat, mais une véritable série qui s’installe dans la durée. Et forcément, une question commence à se poser. Et si Rennes avait déjà son nouveau Martin Terrier ?

Le prochain rendez-vous dimanche à Angers (17h15) pourrait permettre à Lepaul d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du Stade Rennais. Une huitième rencontre consécutive en Ligue 1 avec un but lui permettrait d’égaler la série d’Hervé Guermeur datant de 1972. Une occasion rêvée pour le buteur rennais. Terrier avait montré la voie au XXIe siècle. Lepaul est désormais en train de suivre exactement la même trajectoire statistique.