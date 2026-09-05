Le RC Lens adapte son management pour ses recrues, mais exige une mentalité irréprochable au quotidien.

Dino Toppmöller veut installer une vraie culture de la rigueur au RC Lens. Depuis son arrivée, l’entraîneur allemand adapte son management aux profils de ses joueurs, notamment ceux qui découvrent le club et son fonctionnement. Mais sur un point, aucune exception n’est visiblement tolérée : la mentalité et le comportement au quotidien.

Thauvin a payé quelques amendes au RC Lens

Selon L’Équipe, Florian Thauvin a effectivement dû régler quelques amendes internes au cours du mois d’août. La raison ? Des retards. Des écarts qui restent toutefois très limités et qui ne remettent absolument pas en cause l’image du joueur au sein du vestiaire. L’international français serait notamment protégé par son sérieux et son professionnalisme au quotidien. Autrement dit, Thauvin peut se permettre quelques petits écarts sans que cela ne devienne un sujet majeur.

Cette situation illustre surtout la philosophie mise en place au RC Lens. Le staff peut adapter son management aux habitudes et aux profils de ses recrues, mais certaines règles restent incontournables. La ponctualité et la discipline en font évidemment partie. Même un joueur aussi expérimenté que Thauvin n’échappe donc pas aux règles collectives. Les amendes internes font partie de la vie d’un vestiaire professionnel et servent surtout à maintenir un cadre commun. Le message de Toppmöller semble clair : chacun doit respecter les exigences du groupe.

Une mentalité irréprochable exigée

Au-delà des simples retards, c’est surtout l’état d’esprit qui semble occuper une place centrale dans le projet lensois. Le RC Lens souhaite construire un groupe capable de travailler ensemble et de répondre aux exigences du haut niveau. Le talent individuel ne suffit pas. L’attitude à l’entraînement, le comportement avec les partenaires et le respect des règles collectives sont également scrutés. Une exigence particulièrement importante pour un entraîneur qui veut rapidement imposer ses principes.

Malgré ces quelques amendes, Thauvin ne semble donc pas avoir perdu la confiance du staff. Loin de là. Son expérience et son professionnalisme au quotidien restent des atouts importants pour le RC Lens. Arrivé l’été dernier avec l’ambition de relancer sa carrière dans le Nord, l’ancien joueur de l’OM est un leader du projet de Toppmöller. Et si les amendes sont tolérées pour quelques retards, une chose semble beaucoup moins négociable : la mentalité.