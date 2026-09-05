À deux jours du déplacement du Stade Rennais à Angers (17h15), Franck Haise n’a pas caché son agacement sur un sujet bien précis de son effectif.

La conférence de presse de Franck Haise a pris hier une tournure inattendue. À l’approche du déplacement du Stade Rennais à Angers, prévu dimanche à 17h15, l’entraîneur breton a été interrogé sur l’utilisation de ses joueurs offensifs. Une question qui n’a visiblement pas vraiment plu au technicien.

Haise monte au créneau au Stade Rennais

Franck Haise n’a pas caché son agacement au moment de répondre. L’entraîneur du Stade Rennais a notamment contesté l’idée selon laquelle ses joueurs de côté seraient utilisés comme des ailiers classiques, chargés de déborder et de centrer. Sa réponse a été particulièrement directe : « Mais on ne joue pas avec des ailiers de débordements… Vous êtes dans des stéréotypes. On n’a pas la même vision… » Une mise au point sèche qui a rapidement changé l’ambiance dans la salle de presse de la Piverdière.

Derrière cette réaction, Franck Haise souhaitait surtout rappeler les principes de jeu qu’il cherche à installer à Rennes. Pour le technicien, les joueurs évoluant sur les côtés ne doivent pas forcément rester collés à leur ligne et chercher systématiquement à éliminer leur adversaire en un contre un. Leur rôle peut être beaucoup plus varié. Décrochages, déplacements intérieurs, occupation des espaces et permutations font partie des mécanismes que l’entraîneur peut utiliser pour créer des déséquilibres. Une approche qui explique pourquoi Haise refuse de réduire ses joueurs offensifs à la simple étiquette d’« ailiers de débordement ».

« On n’a pas la même vision »

C’est surtout cette dernière phrase qui a marqué les esprits : « Vous êtes dans des stéréotypes. On n’a pas la même vision… » Franck Haise assume donc pleinement sa conception du jeu. L’entraîneur du Stade Rennais ne veut pas nécessairement entrer dans les cases habituelles lorsqu’il s’agit de définir le rôle de ses joueurs. Une philosophie qui peut parfois surprendre, mais que le technicien entend appliquer à son équipe.

Cette sortie intervient surtout à deux jours d’un déplacement important. Le Stade Rennais se rendra à Angers avec l’objectif de confirmer sa dynamique et de poursuivre sa progression sous les ordres de Haise. L’entraîneur breton sait que ses choix tactiques seront évidemment scrutés mais son message est clair : il ne souhaite pas que son équipe soit analysée uniquement à travers des schémas classiques ou des rôles prédéfinis.