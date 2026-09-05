Placé sous une cure d’austérité historique cet été, l’OM vient toutefois de voir Frank McCourt remettre au pot de manière considérable.

Le contraste a de quoi interpeller. Cet été, l’OM a adopté une politique financière particulièrement stricte. Frank McCourt ne souhaiterait plus combler systématiquement le déficit du club et réclamerait désormais une gestion beaucoup plus rigoureuse à sa nouvelle direction.

McCourt a investi 2 M€ dans le nouveau siège de l’OM !

Cette situation a conduit l’OM à connaître un mercato pour le moins surprenant. Le club phocéen n’a recruté aucun joueur. Mais pendant que les arrivées sont au point mort, certaines dépenses continuent de faire parler. Depuis le mois d’avril, l’Olympique de Marseille a installé ses équipes dans de nouveaux locaux situés au 480 avenue du Prado. Un bâtiment prestigieux qui avait notamment été occupé auparavant par KPMG. Frank McCourt n’aurait pas acheté les lieux, mais le propriétaire de l’OM aurait néanmoins investi environ 2 millions d’euros afin de réaliser d’importants travaux et d’adapter le site aux besoins du club. Au total, ce sont près de 3 000 m² qui sont désormais occupés par les équipes administratives de l’OM. Un nouvel environnement de travail censé accompagner le développement du club.

Le problème vient surtout du coût de cette nouvelle installation. Selon Livefoot, le loyer annuel du siège serait estimé à environ 1 million d’euros ! Cela représenterait près de 83 000 euros chaque mois pour occuper ces locaux situés sur l’une des avenues les plus prestigieuses de Marseille. Une somme considérable dans le contexte actuel du club. Évidemment, les quelque 160 salariés de l’OM doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le club reste également une institution qui nécessite des infrastructures adaptées à ses ambitions. Mais cette dépense interroge forcément au regard de la situation financière actuelle.

Un paradoxe en pleine cure d’austérité

C’est précisément ce décalage qui fait réagir. D’un côté, l’OM s’est retrouvé sous une pression financière telle que le club n’a recruté aucun joueur cet été. De l’autre, plusieurs millions d’euros ont été consacrés à l’aménagement d’un nouveau siège, tandis que son occupation représenterait une dépense annuelle très importante. Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs confirmé le coût élevé de cette installation : « Le siège social de l’Olympique de Marseille Avenue du Prado coûte un énorme bras au club… déficit complet ! » Une sortie qui résume le débat actuel autour de la stratégie financière marseillaise.

Le paradoxe est d’autant plus étonnant que Frank McCourt aurait demandé à la direction de réduire drastiquement les dépenses et de mettre fin à une logique consistant à combler régulièrement les déficits. L’Américain souhaite désormais que l’OM fonctionne avec davantage de discipline financière. Cette nouvelle philosophie explique en partie les choix réalisés sur le mercato mais elle rend également certaines dépenses beaucoup plus visibles. Le nouveau siège doit évidemment être considéré comme un investissement sur le long terme et non comme une simple dépense sportive. Reste que dans un club privé de recrutement cet été pour des raisons financières, chaque million dépensé est forcément scruté.