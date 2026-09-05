Maik Nawrocki blessé et absent au moins six mois, Dino Toppmöller va devoir le remplacer dans le onze du RC Lens qui reçoit le FC Lorient (17h15).

Le RC Lens doit rapidement tourner la page Maik Nawrocki. Victime d’une grave blessure au genou et annoncé absent au moins six mois, le joueur polonais laisse un véritable vide dans la défense des Sang et Or.

Sagnan devrait remplacer Nawrocki

Dino Toppmöller doit donc trouver la bonne formule pour la réception du FC Lorient, ce samedi à 17h15. Une première tendance se dégage autour du RC Lens. Alors que Ruben Aguilar avait été évoqué comme une possibilité pour compenser l’absence de Nawrocki, le technicien allemand devrait finalement rester fidèle à son organisation habituelle. Selon L’Équipe, c’est Souleymane Sagnan qui devrait être titularisé dans l’axe gauche de la défense à trois. Le jeune Lensois devrait ainsi évoluer aux côtés d’Ismaëlo Ganiou et de Kyllian Antonio.

Un choix plutôt classique de la part de Toppmöller, qui ne devrait donc pas bouleverser son système malgré le forfait de Nawrocki. La principale surprise du onze lensois pourrait finalement concerner Ruben Aguilar. L’ancien Monégasque devrait être utilisé au poste de piston droit face aux Merlus. Un choix qui permet à Toppmöller de conserver une défense à trois tout en profitant des qualités offensives et de l’expérience d’Aguilar sur son côté. Dans l’axe, Sagnan aura donc une belle occasion de se montrer. Le jeune défenseur devra rapidement répondre présent alors que Lens entre dans une période importante de sa saison.

Aguilar en piston droit ?

La blessure de Nawrocki a forcément changé les plans du staff lensois. Recruté pour renforcer la défense, le Polonais devait apporter de la solidité et de l’expérience. Son absence prolongée oblige désormais Toppmöller à trouver des solutions avec les joueurs déjà présents dans son effectif. Pour l’instant, le coach semble donc privilégier la continuité. Pas de repositionnement d’Aguilar dans l’axe, pas de changement radical de système : Sagnan devrait simplement prendre la place laissée vacante par Nawrocki. Une responsabilité importante pour le jeune défenseur.

Cette composition reste toutefois à confirmer officiellement. Le onze lensois sera connu aux alentours de 16 heures, soit un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi. Sauf changement de dernière minute, Souleymane Sagnan devrait donc connaître une nouvelle titularisation dans l’axe gauche de la défense à trois. Ismaëlo Ganiou et Kyllian Antonio compléteraient le trio défensif, tandis que Ruben Aguilar prendrait place sur le côté droit. Face à Lorient, Dino Toppmöller espère surtout que cette nouvelle formule permettra au RC Lens de rester solide malgré la perte de Nawrocki.