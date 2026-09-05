Après un mercato estival particulièrement mouvementé, Matthieu Louis-Jean a dressé un premier bilan du recrutement lyonnais. Le directeur sportif de l’OL s’est montré satisfait du travail réalisé, tout en laissant clairement entendre que l’avenir de Nicolás Tagliafico reste très incertain.

L’OL a vécu un été particulièrement animé. Entre les nombreuses arrivées, les ventes importantes et plusieurs dossiers qui ont connu des rebondissements, l’effectif de Paulo Fonseca a été profondément remodelé.

Un mercato jugé satisfaisant à l’OL

Après la victoire contre Auxerre, Matthieu Louis-Jean est revenu sur ce mercato au micro de Ligue 1+. Et le directeur sportif lyonnais n’a pas caché sa satisfaction. L’OL a notamment accueilli Kail Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Zachary Athekame, Mohamed Ouédraogo, Loïs Openda et Felix Bacher. Dans les dernières heures du mercato, Keito Nakamura est également arrivé afin de compenser le départ de Malick Fofana. Au total, le club lyonnais a réalisé plusieurs opérations importantes, avec notamment des ventes estimées à environ 70 millions d’euros.

Pour Matthieu Louis-Jean, le recrutement répond surtout à une priorité : offrir davantage de solutions à Paulo Fonseca. « On aurait pu faire mieux, on a vendu pour environ 70 millions d’euros, c’est assez conséquent. Cela aurait pu être mieux, mais on est assez contents, surtout pour les arrivées », a expliqué le directeur sportif. Louis-Jean estime notamment que l’effectif lyonnais est désormais mieux armé que la saison dernière. « On voit encore ce soir qu’on a un effectif complet, on a voulu chercher cela avec la cellule de recrutement et Paulo Fonseca. Il fallait être plus complet que la saison dernière, notamment en termes de rotation. On est mieux armés », a-t-il poursuivi. Un constat qui intervient après une victoire convaincante contre l’AJ Auxerre. L’objectif était donc clair : permettre à Fonseca de disposer de davantage de solutions tout au long de la saison. Mais un dossier reste particulièrement flou.

Tagliafico toujours sur le départ de l’OL ?

Nicolás Tagliafico était pourtant tout proche de quitter Lyon. Le latéral argentin avait notamment été annoncé à l’Atlético de Madrid, mais son transfert n’a finalement pas abouti. Pour autant, Louis-Jean n’a pas fermé la porte à un départ dans les prochaines semaines. Bien au contraire. « C’était particulier, deux très grands clubs le voulaient. La Juventus et l’Atlético. On pensait que cela allait se faire avec l’Atlético », a expliqué le dirigeant lyonnais. Avant de lâcher une phrase qui entretient clairement le doute : « Je ne sais pas trop ce qui va se passer avec Nicolás Tagliafico, des marchés sont encore ouverts. Pour l’instant, il est avec nous et on est contents. »

Le message de Matthieu Louis-Jean est donc particulièrement intéressant. Alors que Tagliafico semblait devoir rester à Lyon après l’échec de son transfert vers l’Atlético, l’OL garde visiblement la porte ouverte à une nouvelle offensive. La Juventus avait également manifesté son intérêt pour le défenseur argentin. Et puisque certains marchés des transferts restent encore ouverts, son avenir pourrait donc connaître un nouveau rebondissement. Pour le moment, Tagliafico reste un joueur de l’Olympique Lyonnais.