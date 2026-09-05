Alors que le mercato estival a fermé ses portes, le FC Nantes a bouclé une signature d’envergure en coulisses.

Le FC Nantes a officialisé une nouvelle qui n’a rien à voir avec le mercato. Le club des bords de l’Erdre vient en effet de prolonger un partenariat avec l’une de ses entreprises partenaires, alors que les Canaris évoluent désormais en Ligue 2. Une annonce qui aurait pu passer relativement inaperçue.

Un partenariat prolongé avec le FC Nantes

Elle provoque pourtant de nombreuses réactions chez les supporters.La prolongation a été annoncée par Jérôme Malen sur son compte LinkedIn. Le directeur général de MBE (Métier de Bouche Équipements) s’est félicité de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes, publiant notamment une photo de sa poignée de main avec Waldemar Kita. Un geste symbolique pour confirmer la continuité du partenariat entre les deux parties. Jérôme Malen a également expliqué les raisons de cette décision : « Malgré les défis de la Ligue 2, nous faisons les choix de la fidélité et réaffirmons notre présence au sein du réseau des partenaires pour accompagner le FC Nantes dans sa reconquête pour cette nouvelle saison. »

MBE reste donc aux côtés du club malgré sa relégation en deuxième division. Cette annonce n’a toutefois pas reçu l’accueil espéré chez une partie des supporters nantais. La raison est liée au passé récent de Jérôme Malen et à un message qui lui avait été attribué en début d’année. Certains supporters se souviennent en effet que le dirigeant aurait été à l’origine d’une publication particulièrement critique envers la gestion du FC Nantes et notamment envers Franck Kita. Une situation qui rend forcément cette nouvelle prolongation de partenariat assez surprenante aux yeux de certains fans. Le contraste interpelle. D’un côté, des critiques auraient été formulées contre la direction du club quelques mois plus tôt. De l’autre, MBE choisit aujourd’hui de renouveler sa confiance au FC Nantes et à son réseau de partenaires.

Kita continue de sécuriser ses partenaires

Jérôme Malen assume pourtant clairement cette décision. Malgré la relégation en Ligue 2 et les nombreuses interrogations qui entourent actuellement le FC Nantes, MBE souhaite continuer à accompagner le club dans son projet. Le message publié sur LinkedIn insiste d’ailleurs sur cette volonté de fidélité. Pour Waldemar Kita, cette prolongation représente évidemment une nouvelle positive. Dans une période où le FC Nantes doit reconstruire son projet sportif et tenter de retrouver rapidement la Ligue 1, conserver le soutien de ses partenaires constitue un élément important.

Mais chez les supporters, le souvenir des critiques passées semble encore bien présent. Cette signature intervient donc dans un contexte particulier. Le FC Nantes doit désormais composer avec une nouvelle réalité économique et sportive en Ligue 2. La direction cherche à stabiliser le club et à préparer sa reconquête du championnat. Le maintien de partenaires historiques peut ainsi apporter une certaine visibilité et permettre au club de conserver des soutiens importants autour de son projet. Reste que cette prolongation montre surtout une chose : même après un mercato estival très mouvementé, le travail de Waldemar Kita se poursuit en coulisses. Et certaines signatures peuvent parfois provoquer presque autant de réactions que celles réalisées sur le marché des transferts.