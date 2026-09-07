PSG Mercato : un flop parisien tout proche d’un surprenant rebond

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le PSG, Renato Sanches a été approché par un gros club européen.

Le départ de Renato Sanches du PSG pourrait rapidement déboucher sur un nouveau rebondissement. À peine libéré de sa dernière année de contrat avec le club parisien, le milieu de terrain portugais a été approché par Chelsea, selon les informations de Foot Mercato et de Sébastien Denis.

Renato Sanches approché par Chelsea

À la recherche d’une solution pour renforcer son milieu de terrain après le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, Chelsea a étudié plusieurs profils en fin de mercato. Après Georginio Wijnaldum, les Blues ont ainsi coché le nom de Renato Sanches, notamment en raison de son expérience du très haut niveau et de sa disponibilité immédiate.

Mais l’ancien joueur du PSG ne rejoindra finalement pas Londres. Xabi Alonso a préféré faire confiance aux joueurs déjà présents dans son groupe et Chelsea n’a pas souhaité aller plus loin dans les discussions.

Le PSG a tourné la page Renato Sanches

Cette approche intervient quelques jours seulement après la fin de l’aventure parisienne du Portugais. Arrivé au PSG en 2022 en provenance de Lille, Renato Sanches n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans la capitale, notamment en raison de problèmes physiques récurrents. Son contrat, qui courait initialement jusqu’en 2027, a finalement été résilié à l’amiable début septembre.

À 29 ans, le champion d’Europe 2016 est désormais libre et conserve plusieurs pistes en Europe. Selon Sébastien Denis, des clubs issus du Big 5 européen restent intéressés par son profil. De quoi permettre à Renato Sanches d’espérer rapidement tourner la page du PSG et relancer une carrière qui a connu de nombreux coups d’arrêt ces dernières années.