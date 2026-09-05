RC Lens Mercato : le joker médical provoque un nouveau revirement

Le débat autour d’un renfort défensif a changé de sens chez les supporters du RC Lens. Un nouveau sondage montre qu’une majorité préfère désormais attendre avant de pousser les dirigeants à utiliser un joker médical.

La tendance s’inverse chez les supporters

On vous en parlait vendredi : les supporters lensois s’opposaient alors à la stratégie des dirigeants après la grave blessure au genou de Maik Nawrocki. Le défenseur doit être opéré et restera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

La tendance n’est toutefois plus la même ce samedi. D’après le nouveau sondage publié par Lensois.com, 62,75 % des votants souhaitent patienter avant d’envisager un recrutement. Ils ne sont plus que 37,25 % à estimer que l’effectif manque immédiatement de solutions en défense.

Todibo et les retours changent la donne

Cette majorité compte notamment sur l’arrivée de Jean-Clair Todibo ainsi que sur les prochains retours de blessure. Une position qui rejoint finalement le discours de Dino Toppmöller, favorable à l’observation des forces déjà présentes avant de se précipiter sur un joueur libre ou de griller le joker médical.

Le match contre Lorient, programmé ce samedi à Bollaert, doit offrir un premier aperçu de la réponse apportée par le groupe lensois. Les Merlus arrivent eux-mêmes dans le Nord avec des repères encore fragiles après un été très agité.

Huit recrues arrivées tardivement et un seul point pris : Lorient cherche encore ses repères avant de défier Lens. Alexandre Dujeux attend la petite flamme. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096221811092697164

La direction conserve une marge de manœuvre

Ce résultat n’éteint pas définitivement le débat. L’absence longue durée de Nawrocki reste un souci majeur et la direction artésienne pourra réévaluer la situation selon les performances de sa défense et l’évolution des blessés.

Mais dans l’immédiat, les supporters interrogés accordent du crédit à l’option de la patience. Un changement notable en vingt-quatre heures dans ce dossier sensible du mercato lensois.