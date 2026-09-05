Une opposition matinale organisée à la Commanderie a permis à plusieurs jeunes de se mettre en évidence. Parmi eux, Antoine Valero, attaquant de la génération 2008, a encore marqué des points.

Bruno Genesio a peut-être reçu un message supplémentaire ce mercredi matin. Alors que l’OM poursuit sa préparation et travaille avec plusieurs jeunes éléments à la Commanderie, une opposition interne a permis à certains minots de se distinguer. Et deux joueurs ont particulièrement attiré l’attention : Adam El Boughlamy et Antoine Valero. Tous deux nés en 2008, les deux jeunes ont trouvé le chemin des filets.

Valero continue de se faire remarquer à l’OM

Le cas d’Antoine Valero est particulièrement intéressant. L’attaquant marseillais possède déjà une belle réputation au sein de la formation olympienne. La saison dernière, il s’était notamment illustré avec les équipes de jeunes de l’OM, au point de devenir l’un des joueurs les plus convoités de sa génération.

Son profil n’est d’ailleurs pas passé inaperçu sur le marché. Le RC Lens et le Betis Séville se sont notamment renseignés sur sa situation ces dernières semaines. L’Équipe avait même révélé que le club espagnol avait transmis une offre de 500 000 euros pour le jeune attaquant. Mais l’OM n’avait aucune intention de le laisser partir facilement.

Le RC Lens avait déjà tenté sa chance

Le RC Lens était également venu aux nouvelles pour Antoine Valero. Le club artésien avait donc identifié le potentiel du jeune Marseillais, déjà habitué aux sélections nationales de jeunes. Valero aurait toutefois fait le choix de rester fidèle à l’OM. Une décision particulièrement appréciée du côté de Marseille, alors que le club cherche justement à protéger ses meilleurs jeunes dans un contexte financier très particulier. Son choix prend aujourd’hui encore davantage de poids. Car pendant que Lens et le Betis observaient sa situation, Valero continuait de travailler et de se montrer avec l’OM.

L’OM aurait d’ailleurs proposé un contrat professionnel à Antoine Valero. Une étape logique pour un joueur qui continue de progresser et dont les performances attirent de plus en plus l’attention. L’Équipe confirmait récemment que le club phocéen souhaitait conserver son jeune attaquant. Et Valero semble bien décidé à donner des raisons supplémentaires à sa direction de lui faire confiance. Encore buteur ce mercredi matin lors de l’opposition à la Commanderie, il continue d’envoyer des signaux positifs. Pour Bruno Genesio, ces performances ne peuvent évidemment pas passer inaperçues.